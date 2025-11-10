ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
ВЫСШИЙ ГОССОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ПОСТАНОВИЛ ПРИСУДИТЬ ПРЕМИЮ СГ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ ЗА 2025 ГОД


10:04 11.11.2025

Высший Госсовет Союзного государства постановил присудить Премию СГ молодым ученым за 2025 год. Об этом сообщает Telegram-канал Постоянного Комитета Союзного государства.

Премию присуждают за результаты научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, в том числе выполненных при разработке образцов новой техники, совершенствовании технологий, а также в сфере укрепления обороноспособности государств-участников Договора о создании Союзного государства, обеспечивающих инновационное развитие экономики и реализацию приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года:

Премию присудили авторскому коллективу в составе: Дормешкина Дмитрия Олеговича (Республика Беларусь), Рижикова Юрия Леонидовича (Республика Беларусь), Тумилович Анастасии Михайловны (Республика Беларусь), Капранова Ивана Александровича (Российская Федерация), Константинова Михаила Александровича (Российская Федерация) – за совместную научно-техническую работу «Структурный и функциональный анализ белков для разработки инновационных подходов к диагностике и терапии социально значимых заболеваний»;

авторскому коллективу в составе: Зубарь Татьяны Игоревны (Республика Беларусь), Тишкевич Дарьи Ивановны (Республика Беларусь), Кубасова Ильи Викторовича (Российская Федерация), Турутина Андрея Владимировича (Российская Федерация) – за цикл работ «Физические

и электрохимические технологии синтеза низкоразмерных функциональных материалов и структур для систем сенсорики»;

авторскому коллективу в составе: Кентя Павла Геннадьевича (Республика Беларусь), Креня Дмитрия Николаевича (Республика Беларусь), Свибовича Ильи Вячеславовича (Республика Беларусь), Смеховича Александра Николаевича (Республика Беларусь) – за работу «Разработка

и освоение серийного производства тепловизионных изделий».

Премия была учреждена 6 декабря 2024 года постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства .

Размер Премии составляет 3 миллиона российских рублей.

Премия присуждается молодому ученому или коллективу молодых ученых численностью не более 6 человек.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2025
валюта курс
EUR 3.4415
USD 2.9748
RUB 3.6762
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4320 -0.0013
USD 2.9748 -0.0048
RUB 3.6762 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4500
USD 2.9680 2.9740
RUB 3.6450 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 94.0000 94.7000
USD/RUB 81.1000 81.6993
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
