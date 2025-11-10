|О компании
|11.11.2025
Экономика РБ
ВЫСШИЙ ГОССОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ПОСТАНОВИЛ ПРИСУДИТЬ ПРЕМИЮ СГ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ ЗА 2025 ГОД
10:04 11.11.2025
Высший Госсовет Союзного государства постановил присудить Премию СГ молодым ученым за 2025 год. Об этом сообщает Telegram-канал Постоянного Комитета Союзного государства.
Премию присуждают за результаты научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, в том числе выполненных при разработке образцов новой техники, совершенствовании технологий, а также в сфере укрепления обороноспособности государств-участников Договора о создании Союзного государства, обеспечивающих инновационное развитие экономики и реализацию приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года:
Премию присудили авторскому коллективу в составе: Дормешкина Дмитрия Олеговича (Республика Беларусь), Рижикова Юрия Леонидовича (Республика Беларусь), Тумилович Анастасии Михайловны (Республика Беларусь), Капранова Ивана Александровича (Российская Федерация), Константинова Михаила Александровича (Российская Федерация) – за совместную научно-техническую работу «Структурный и функциональный анализ белков для разработки инновационных подходов к диагностике и терапии социально значимых заболеваний»;
авторскому коллективу в составе: Зубарь Татьяны Игоревны (Республика Беларусь), Тишкевич Дарьи Ивановны (Республика Беларусь), Кубасова Ильи Викторовича (Российская Федерация), Турутина Андрея Владимировича (Российская Федерация) – за цикл работ «Физические
и электрохимические технологии синтеза низкоразмерных функциональных материалов и структур для систем сенсорики»;
авторскому коллективу в составе: Кентя Павла Геннадьевича (Республика Беларусь), Креня Дмитрия Николаевича (Республика Беларусь), Свибовича Ильи Вячеславовича (Республика Беларусь), Смеховича Александра Николаевича (Республика Беларусь) – за работу «Разработка
и освоение серийного производства тепловизионных изделий».
Премия была учреждена 6 декабря 2024 года постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства .
Размер Премии составляет 3 миллиона российских рублей.
Премия присуждается молодому ученому или коллективу молодых ученых численностью не более 6 человек.
