ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ В ЗИМБАБВЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ


09:37 11.11.2025

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов и посол Зимбабве Игнатиус Грэхэм Мудзимба обсудили практические шаги по налаживанию поставок белорусского детского питания на рынок Зимбабве, а также другие перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Внимание было уделено реализации экспортного потенциала детских мясных консервов, соответствующих международным стандартам безопасности. Белорусская сторона подтвердила готовность поставлять продукцию в объемах, соответствующих потребностям Зимбабве, включая участие в государственных программах кормления детей дошкольного и школьного возраста. Особое значение придано информационно-просветительской работе - популяризации качества и безопасности белорусского детского питания среди населения Зимбабве.

Уже достигнут первый практический результат: Волковысское ОАО «Беллакт» заключило контракт с зимбабвийской компанией на поставку первой партии сухого детского питания, которая отправится африканскому потребителю уже в ноябре текущего года.

Помимо детского питания, стороны обсудили потенциал сотрудничества в сфере механизации сельского хозяйства. Зимбабвийская сторона на уровне дипломатической миссии выразила заинтересованность в изучении этих предложений и обязалась определить потенциальных партнеров.

«Мы видим в Зимбабве партнера по торговле, страну, с которой можно строить долгосрочные, взаимовыгодные отношения на основе доверия и реальных потребностей. Наша задача — поддержать продовольственную безопасность и создать устойчивую базу для будущего сотрудничества», - отметил Юрий Горлов.

Встреча завершилась договорённостью о продолжении диалога и принятии конкретных решений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2025
валюта курс
EUR 3.4415
USD 2.9748
RUB 3.6762
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4320 -0.0013
USD 2.9748 -0.0048
RUB 3.6762 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4500
USD 2.9680 2.9740
RUB 3.6450 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 94.0000 94.7000
USD/RUB 81.1000 81.6993
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте