Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов и посол Зимбабве Игнатиус Грэхэм Мудзимба обсудили практические шаги по налаживанию поставок белорусского детского питания на рынок Зимбабве, а также другие перспективные направления сотрудничества. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Внимание было уделено реализации экспортного потенциала детских мясных консервов, соответствующих международным стандартам безопасности. Белорусская сторона подтвердила готовность поставлять продукцию в объемах, соответствующих потребностям Зимбабве, включая участие в государственных программах кормления детей дошкольного и школьного возраста. Особое значение придано информационно-просветительской работе - популяризации качества и безопасности белорусского детского питания среди населения Зимбабве.

Уже достигнут первый практический результат: Волковысское ОАО «Беллакт» заключило контракт с зимбабвийской компанией на поставку первой партии сухого детского питания, которая отправится африканскому потребителю уже в ноябре текущего года.

Помимо детского питания, стороны обсудили потенциал сотрудничества в сфере механизации сельского хозяйства. Зимбабвийская сторона на уровне дипломатической миссии выразила заинтересованность в изучении этих предложений и обязалась определить потенциальных партнеров.

«Мы видим в Зимбабве партнера по торговле, страну, с которой можно строить долгосрочные, взаимовыгодные отношения на основе доверия и реальных потребностей. Наша задача — поддержать продовольственную безопасность и создать устойчивую базу для будущего сотрудничества», - отметил Юрий Горлов.

Встреча завершилась договорённостью о продолжении диалога и принятии конкретных решений.