На межсезонный период 2025/2026 гг. потребность в «борщевом» наборе составляет 148,78 тыс. т. По состоянию на 10.11.2025 уже заложено стабфонды 147,91 тыс. т. или 96,4 % от общей потребности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В соответствии с постановлением Правительства № 399 плодоовощная продукция должна быть заложена в стабфонды до 15.11.2025.

Также напоминаем, что на плодоовощную продукцию в рамках госзаказа установлены предельные максимальные розничные цены: на картофель - 1,07 руб. за кг, свеклу – 1,17 руб. за кг, морковь – 1,35 руб. за кг, капусту – 1,62 руб. за кг, лук – 1,68 руб. за кг, яблоки свежие – 4,80 руб. за кг.

Кроме того, в целях повышения качества и удовлетворения потребностей потребителей, в ГОСТ внесены соответствующие изменения. Теперь при реализации допустимый размер картофеля составляет от 45 мм до 80 мм (ранее был от 35 мм до 80 мм).