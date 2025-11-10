ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
В БЕЛАРУСИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫТО ПОЧТИ 150 ТЫС. ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТОВ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»


09:01 11.11.2025

В Беларуси на 1 ноября 2025 г. для многодетных семей открыто 149 980 депозитных счета «Семейный капитал»: 82,6 тыс. депозитных счета на сумму 826 млн. долларов США, 67,3 тыс. депозитных счетов на сумму 1,79 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, по состоянию на 1 ноября 2025 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 100 407 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 80 537, на получение медицинских услуг – 10 906, на получение образования – 8 957, на приобретение товаров для инвалидов – 7.

Принято 97 287 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 20 601, Витебская – 9 461, Гомельская область – 15 538, Гродненская область – 11 617, Минская – 16 634, Могилевская – 9 833, г. Минск – 13 603.

Семейный капитал назначается многодетным семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего либо последующего ребенка.

С 1 января 2025 года размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 г.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2025
валюта курс
EUR 3.4415
USD 2.9748
RUB 3.6762
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4320 -0.0013
USD 2.9748 -0.0048
RUB 3.6762 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4500
USD 2.9680 2.9740
RUB 3.6450 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1650
EUR/RUB 94.0000 94.7000
USD/RUB 81.1000 81.6993
подробнее
