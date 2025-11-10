ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


НА ЭТП «БУТБ-ИМУЩЕСТВО» ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПРОДАНО 110 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ В 1 БВ


17:35 10.11.2025

На ЭТП «БУТБ-Имущество» за 10 месяцев 2025 г. продано 110 зданий и сооружений с начальной ценой в 1 базовую величину (42 BYN). Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.

Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2024 г.

В большинстве случаев в торгах участвовали 2 и более покупателей, позволяя:

1. вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемое или нерационально используемое имущество,

2. обеспечить продавцам дополнительную выручку.

Электронный формат упрощает процедуру, а низкая стартовая цена способствует привлечению широкого круга участников. Поэтому электронные торги по «дешевым» объектам зачастую проходят результативно, т.е. приводят к увеличению стоимости имущества.

Примеры:

Здание детского сада в д. Заречье Смолевичского р-на Минской обл. - 6 претендентов, цена покупки 84 344 BYN (рост более чем в 2 тыс. раз).

Старинная сыроварня в аг. Почаевичи Чашникского р-на Витебской обл. - рост цены в 151 раз.

На ЭТП «БУТБ-Имущество» сейчас доступны свыше 100 объектов недвижимости с начальной ценой в 1 б.в.
