|10.11.2025
Экономика РБ
НА ЭТП «БУТБ-ИМУЩЕСТВО» ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПРОДАНО 110 ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ В 1 БВ
17:35 10.11.2025
На ЭТП «БУТБ-Имущество» за 10 месяцев 2025 г. продано 110 зданий и сооружений с начальной ценой в 1 базовую величину (42 BYN). Об этом сообщает Telegram-канал БУТБ.
Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2024 г.
В большинстве случаев в торгах участвовали 2 и более покупателей, позволяя:
1. вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемое или нерационально используемое имущество,
2. обеспечить продавцам дополнительную выручку.
Электронный формат упрощает процедуру, а низкая стартовая цена способствует привлечению широкого круга участников. Поэтому электронные торги по «дешевым» объектам зачастую проходят результативно, т.е. приводят к увеличению стоимости имущества.
Примеры:
Здание детского сада в д. Заречье Смолевичского р-на Минской обл. - 6 претендентов, цена покупки 84 344 BYN (рост более чем в 2 тыс. раз).
Старинная сыроварня в аг. Почаевичи Чашникского р-на Витебской обл. - рост цены в 151 раз.
На ЭТП «БУТБ-Имущество» сейчас доступны свыше 100 объектов недвижимости с начальной ценой в 1 б.в.
