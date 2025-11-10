ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
БЕЛАВИА С 10 МАРТА ЗАПУСКАЕТ ЧАРТЕРНУЮ ПРОГРАММУ В ИОРДАНИЮ


16:40 10.11.2025

Авиакомпания «Белавиа» с 10 марта 2026 года запускает чартерную программу в город Акаба (Иордания). Об этом сообщает Telegram-канал национального аиаперевозчика

Полеты запланированы до конца мая 2026 года.

Рейсы из Минска будут выполняться каждые 11 дней на комфортабельном Boeing 737-800.

Время в пути составит около 6 часов.

Гражданам РБ для въезда в Иорданию нужна виза, она оформляется по прилете.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2025
валюта курс
EUR 3.4415
USD 2.9748
RUB 3.6762
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4320 -0.0013
USD 2.9748 -0.0048
RUB 3.6762 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4450
USD 2.9680 2.9740
RUB 3.6570 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 10.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1620
EUR/RUB 93.8000 94.3000
USD/RUB 80.8000 81.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
