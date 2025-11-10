|О компании
|10.11.2025
БЕЛАВИА С 10 МАРТА ЗАПУСКАЕТ ЧАРТЕРНУЮ ПРОГРАММУ В ИОРДАНИЮ
16:40 10.11.2025
Авиакомпания «Белавиа» с 10 марта 2026 года запускает чартерную программу в город Акаба (Иордания). Об этом сообщает Telegram-канал национального аиаперевозчика
Полеты запланированы до конца мая 2026 года.
Рейсы из Минска будут выполняться каждые 11 дней на комфортабельном Boeing 737-800.
Время в пути составит около 6 часов.
Гражданам РБ для въезда в Иорданию нужна виза, она оформляется по прилете.
