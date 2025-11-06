На БЕЛАЗе состоялось открытие обновленного цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей (ЦСИАТ), который специализируется на производстве карьерных самосвалов грузоподъемностью от 110 до 240 тонн и спецтехники. Об этом сообщает в пресс-служба БЕЛАЗа.

«Модернизация ведущего сборочного цеха БЕЛАЗа – одно из важнейших направлений масштабной инвестиционной программы комплексной реконструкции и технического переоснащения основного производства карьерной техники, – отметил генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин. – Его мощности позволят увеличить выпуск наиболее востребованных 130 и 220-тонных самосвалов на 30 %».

Вместе с ростом производственного потенциала ЦСИАТа техническая трансформация и оптимизация технологических процессов на большом сборочном конвейере БЕЛАЗа повысит качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность.

«В эпоху цифровизации мы ускоряем и автоматизируем процессы, внедряем современное оборудование и ресурсосберегающие технологии, – говорит заместитель генерального директора – технический директор предприятия Андрей Ковалев. – На конвейере ЦСИАТа мы применили информационную систему управления и мониторинга нашей собственной разработки, которая дает возможность в режиме реального времени оперативно контролировать качество и процесс сборки техники, отслеживать наличие комплектующих, обеспечивая бесперебойность процессов и оптимальную работу линии».

ЦСИАТ, ведущий свою историю с конца 70-х годов прошлого столетия, начинал работу в свое время со сборки 75-тонных БЕЛАЗов. С новыми производственными задачами росла и грузоподъемность выпускаемых самосвалов – сначала до 110-120 тонн, затем до 160-180, а со стартом 21-го столетия и до 220-240 тонн. В целом по статистике к 2022-му году, за все предыдущие 45 лет истории ЦСИАТа, было собрано и отгружено более 13 тысяч единиц карьерной и специальной техники.

Для дальнейшего развития БЕЛАЗа и удовлетворения спроса на нашу технику потребовалась глобальная реконструкция и переоснащение цеха. Детально проработанный в 2023 году многоаспектный проект, объединивший в себе современные строительные технологии и инновационные цифровые решения, был реализован в кратчайшие сроки, подняв производственную эффективность цеха на принципиально новый уровень. Это первая настолько комплексная реконструкция ЦСИАТа с момента его создания, знаменующая новую эру в его развитии.

«Длина модернизированной конвейерной ленты выросла до 130 метров, и сейчас на ней могут одновременно находиться не шесть, а девять самосвалов, что позволяет более детально разграничить этапы сборки, – рассказывает Андрей Ковалев. – В цехе созданы комфортные и безопасные условия труда. Рабочие места имеют современный вид и оснащение. На каждом из 9 постов установлены компьютеры, позволяющие отслеживать данные о собираемой технике: модель самосвала, номер шасси, процент готовности сборки на позиции и другую важную информацию».

В ходе модернизации в цехе произведена замена всех мостовых кранов, инженерных сетей, коммуникаций и освещения, увеличены размеры выездных ворот, внедрена система удаления выхлопных газов при первом пуске машин, разработан комплект универсальных транспортных тележек, переоснащен участок закладки, получивший два новых стенда, заправочный пост оснащен высокотехнологичным оборудованием для одновременной заправки семью видами ГСМ, установлены новые системы хранения комплектующих, а также система транспортного сообщения между цеховыми пролетами.