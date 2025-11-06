ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАЗ ОТКРЫЛ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ЦЕХ


13:18 10.11.2025

На БЕЛАЗе состоялось открытие обновленного цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей (ЦСИАТ), который специализируется на производстве карьерных самосвалов грузоподъемностью от 110 до 240 тонн и спецтехники. Об этом сообщает в пресс-служба БЕЛАЗа.

«Модернизация ведущего сборочного цеха БЕЛАЗа – одно из важнейших направлений масштабной инвестиционной программы комплексной реконструкции и технического переоснащения основного производства карьерной техники, – отметил генеральный директор БЕЛАЗа Сергей Лесин. – Его мощности позволят увеличить выпуск наиболее востребованных 130 и 220-тонных самосвалов на 30 %».

Вместе с ростом производственного потенциала ЦСИАТа техническая трансформация и оптимизация технологических процессов на большом сборочном конвейере БЕЛАЗа повысит качество выпускаемой продукции и ее конкурентоспособность.

«В эпоху цифровизации мы ускоряем и автоматизируем процессы, внедряем современное оборудование и ресурсосберегающие технологии, – говорит заместитель генерального директора – технический директор предприятия Андрей Ковалев. – На конвейере ЦСИАТа мы применили информационную систему управления и мониторинга нашей собственной разработки, которая дает возможность в режиме реального времени оперативно контролировать качество и процесс сборки техники, отслеживать наличие комплектующих, обеспечивая бесперебойность процессов и оптимальную работу линии».

ЦСИАТ, ведущий свою историю с конца 70-х годов прошлого столетия, начинал работу в свое время со сборки 75-тонных БЕЛАЗов. С новыми производственными задачами росла и грузоподъемность выпускаемых самосвалов – сначала до 110-120 тонн, затем до 160-180, а со стартом 21-го столетия и до 220-240 тонн. В целом по статистике к 2022-му году, за все предыдущие 45 лет истории ЦСИАТа, было собрано и отгружено более 13 тысяч единиц карьерной и специальной техники.

Для дальнейшего развития БЕЛАЗа и удовлетворения спроса на нашу технику потребовалась глобальная реконструкция и переоснащение цеха. Детально проработанный в 2023 году многоаспектный проект, объединивший в себе современные строительные технологии и инновационные цифровые решения, был реализован в кратчайшие сроки, подняв производственную эффективность цеха на принципиально новый уровень. Это первая настолько комплексная реконструкция ЦСИАТа с момента его создания, знаменующая новую эру в его развитии.

«Длина модернизированной конвейерной ленты выросла до 130 метров, и сейчас на ней могут одновременно находиться не шесть, а девять самосвалов, что позволяет более детально разграничить этапы сборки, – рассказывает Андрей Ковалев. – В цехе созданы комфортные и безопасные условия труда. Рабочие места имеют современный вид и оснащение. На каждом из 9 постов установлены компьютеры, позволяющие отслеживать данные о собираемой технике: модель самосвала, номер шасси, процент готовности сборки на позиции и другую важную информацию».

В ходе модернизации в цехе произведена замена всех мостовых кранов, инженерных сетей, коммуникаций и освещения, увеличены размеры выездных ворот, внедрена система удаления выхлопных газов при первом пуске машин, разработан комплект универсальных транспортных тележек, переоснащен участок закладки, получивший два новых стенда, заправочный пост оснащен высокотехнологичным оборудованием для одновременной заправки семью видами ГСМ, установлены новые системы хранения комплектующих, а также система транспортного сообщения между цеховыми пролетами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2025
валюта курс
EUR 3.4307
USD 2.9796
RUB 3.6783
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4333 -0
USD 2.9796 +0.0021
RUB 3.6783 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4420 3.4450
USD 2.9680 2.9740
RUB 3.6570 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 10.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1620
EUR/RUB 93.8000 94.3000
USD/RUB 80.8000 81.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте