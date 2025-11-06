В интернет-магазине 21vek.by появилась новая категория товаров для юридических лиц: теперь они могут приобретать в том числе и различные модели коммерческого автотранспорта. Новое направление крупнейший в Беларуси онлайн-гипермаркет развивает в партнёрстве с Центром Коммерческой техники.

В ассортименте 21vek.by БИЗНЕС представлены грузовые, пассажирские и грузопассажирские автомобили таких брендов, как BMG, Volkswagen, Sollers, Ford, МАЗ, Shineray — их официальном дилером в Беларуси является Центр Коммерческой техники.

«Появление категории “Коммерческий транспорт” в ассортименте 21vek.by БИЗНЕС — важный шаг в расширении возможностей для покупателей-юридических лиц и в достижении нашей стратегической цели: создании универсального e-commerce-решения для бизнеса, где можно будет осуществлять любые закупки, от канцтоваров и офисных принадлежностей до техники и транспорта. 21vek.by не только разрабатывает и внедряет актуальные цифровые продукты и системы, но и привлекает к сотрудничеству ключевых игроков рынка в самых разных направлениях, чтобы предложить своим покупателям максимально выгодные условия и широкий выбор», — прокомментировал заместитель управляющего по развитию корпоративных продаж 21vek.by Павел Пунинский.

Существующий функционал онлайн-гипермаркета позволяет с лёгкостью выбрать необходимую комплектацию и тип автомобиля (цельнометаллический фургон, пикап, микроавтобус, шасси с разными надстройками) в соответствии с потребностями того или иного бизнеса. Для этого создана удобная форма подбора по различным параметрам. Оформление заказа происходит привычным способом — через корзину, после чего к коммуникации подключаются специалисты Центра Коммерческой техники для завершения сделки.

«Сегодня всё больше бизнес-процессов перемещается в онлайн-пространство. Этому тренду в той или иной мере следует и автомобильная отрасль — в частности, рынок новых авто. 21vek.by — крупнейший в стране онлайн-гипермаркет, отличительной чертой которого является обширная база покупателей из числа малого и среднего бизнеса. И благодаря сотрудничеству с ним мы можем сделать свои самые интересные предложения из сегмента коммерческого транспорта доступными для всех, кто ценит простоту и удобство онлайн-закупок», — отметил руководитель отдела продаж Центра Коммерческой техники Максим Сайковский.

Благодаря новому предложению бизнес получает возможность приобретать необходимые транспортные средства от официального дилера — по выгодной стоимости, с качественным гарантийным и постгарантийным обслуживанием. При этом ему доступны комфортные условия для корпоративных покупателей от онлайн-гипермаркета 21vek.by: продуманный сёрфинг по сайту, возможность формирования заказов в любое удобное время и простое оформление через корзину.

Ассортимент 21vek.by БИЗНЕС объединяет более 1,3 млн популярных позиций для разных сфер бизнеса, в том числе тысячи наименований продукции с прямыми поставками от производителя: от промышленного оборудования, товаров для торговли и складов до оргтехники, мебели и даже инвентаря и средств для уборки — с доставкой по всей Беларуси и развитой сетью складов и пунктов самовывоза.