В Зеленой гавани возведут новый дом недалеко от лесного пляжа. Покупателям предложили квартиры с функциональными планировками, в том числе с просторной террасой. Застройщик «А-100 Девелопмент» открыл продажи, «квадрат» обойдется от 1394 долларов по курсу. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, ситихаус 7.12 расположен в квартале «Земляничная поляна». Он будет стоять в уютном центре квартала и примыкать к зеленому коридору. В паре минут ходьбы — лесной пляж, магазины, кафе и аптека.

Дом построен по современной технологии. Фасады будут выполнены в серых и желтых оттенках и напомнят пейзаж золотой осени в березовой роще.

В ситихаусе будет 101 квартира площадью от 35,66 до 115,76 кв.м с европланировками — от уютных «евродвушек» до просторных пятикомнатных вариантов. В них можно будет обустроить мастер-спальни, гардеробные и кабинеты. Все балконы будут открытыми. Для каждой квартиры предусмотрено кладовое пространство.

На первом этаже будет сразу четыре квартиры с собственными террасами во дворе. А на последнем ждет одна эксклюзивная — с выходом на крышу и индивидуальной террасой площадью свыше 50 «квадратов».

С запуском дома стартует и новое интерьерное решение — чистовая отделка Basic. В качестве дополнения к ней можно заказать готовую кухню с мебелью и техникой. Возможны и другие варианты, в том числе в предчистовом формате White box с полной отделкой санузла.

Застройщик уже продает квартиры. Стоимость квадрата — от 1394 долларов в эквиваленте. Для самой доступной квартиры потребуется 77 952 тысячи долларов в пересчете. Для покупателей действуют рассрочка и партнерские кредиты по сниженным ставкам.

«Новый ситихаус разместится в тихом уютном месте рядом с лесным пляжем, спортивной площадкой, паркингом, кафе и магазинами. Он соединит в себе преимущества жизни на природе с городским комфортом. Большое внимание архитекторы уделили планировкам, в которых можно воплотить в жизнь любой интерьер. А особый интерес представляет квартира с просторной террасой. На ней можно отдыхать в теплые месяцы, собирать друзей и даже проводить светские приемы», — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Все подъезды в доме будут проходным. В каждом из них обустроят колясочные и лапомойки.

Двор ситихауса будет полностью свободен от машин. Территорию огородят современным еврозабором, а для большей безопасности детей установят камеры видеонаблюдения.

Во дворе обустроят игровую площадку и зоны тихого отдыха. Предусмотрена площадка с навесом для общения с соседями и мини-огороды. Для тренировок продумана спортивная площадка рядом с домом.

Владельцам квартир доступны машино-места в отдельно стоящем паркинге 7.7 в квартале «Земляничная поляна». В нем будет 220 мест, в том числе 32 — с зарядными станциями для электромобилей. Найдется место и для велобоксов. В здании также планируется открыть медицинский центр с диагностической лабораторией, магазин и аптеку.

Ситихаус сдадут в первые месяцы 2027 года. Паркинг будет готов в том же году, но в последнем квартале.