Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА СОСТАВИТ 858 РУБЛЕЙ


10:51 10.11.2025

В Беларуси с 1 января 2026 г. минимальная заработная плата установлена в размере 858 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

«Прибавка» к уровню 2025 года - 132 рубля, или 18,2%.

Минимальную заработную плату наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников.

Данный социальный стандарт применяется: в организациях любой формы собственности, у индивидуальные предприниматели (ИП), в товариществах собственников (ТС).

Увеличение МЗП также позволит повысить:

1. компенсации нанимателям затрат:

на оплату труда в рамках временной трудовой занятости молодежи и получения опыта практической работы, адаптации инвалидов к трудовой деятельности и иных категорий граждан, направленных службой занятости на субсидируемые рабочие места.

2. минимальные размеры пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в отношении граждан:

начинающих свою трудовую деятельность.

Минимальная заработная плата гарантируется всем работникам при выполнении установленных ими обязанностей и применяется с учетом отработанного рабочего времени.

Коллективным договором (соглашением) может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы.
