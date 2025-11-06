|О компании
|10.11.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА СОСТАВИТ 858 РУБЛЕЙ
10:51 10.11.2025
В Беларуси с 1 января 2026 г. минимальная заработная плата установлена в размере 858 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
«Прибавка» к уровню 2025 года - 132 рубля, или 18,2%.
Минимальную заработную плату наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников.
Данный социальный стандарт применяется: в организациях любой формы собственности, у индивидуальные предприниматели (ИП), в товариществах собственников (ТС).
Увеличение МЗП также позволит повысить:
1. компенсации нанимателям затрат:
на оплату труда в рамках временной трудовой занятости молодежи и получения опыта практической работы, адаптации инвалидов к трудовой деятельности и иных категорий граждан, направленных службой занятости на субсидируемые рабочие места.
2. минимальные размеры пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в отношении граждан:
начинающих свою трудовую деятельность.
Минимальная заработная плата гарантируется всем работникам при выполнении установленных ими обязанностей и применяется с учетом отработанного рабочего времени.
Коллективным договором (соглашением) может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы.
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2025
Курсы в банках
на 10.11.2025
Конвертация в банках
на 10.11.2025
