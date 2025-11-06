В Беларуси на 10 ноября намолочено 10,725 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,663 млн.тонн, Гродненская – 2,096 млн.тонн, Брестская – 2,172 млн.тонн, Могилевская – 1,359 млн.тонн, Гомельская – 1,366 млн.тонн, Витебская – 1,069 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 97% площадей, что составляет 2 239 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,4 ц/га, что выше прошлогодней на 5,3 ц/га

Заготовлено льнотресты 204 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 11,8 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 100% площадей, что составляет 1 миллион 31 тысяча гектаров. Заготовлено сенажа – 14 млн. 9 тыс. тонн – более 100% плана. Силоса - 19 млн. 738 тыс.тонн - 95% плана. Травяных кормов - 9 млн. 674 тыс.тонн кормовых единиц - 96% плана

Сахарная свекла убрана с 96% площадей или 102 тыс.га. Накопано 5 миллионов 483 тысячи тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 47 ц/га. На свеклоприемные пункты вывезено 75 % от накопанной свеклы, что составляет 4 млн.132 тыс.тонн.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 227 тысяч тонн, что на 72 тысячи тонн больше, чем на эту же дату прошлого года. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 99%.

Поднято зяби на площади 900 тысяч гектаров, что составляет 63% от плана в 1 432 тысячи гектаров.