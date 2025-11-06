Начиная с сентября 2025 г. объем золотовалютных резервов Беларуси соответствует международному критерию безопасности — покрывает трехмесячный объем импорта. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

Золотовалютные резервы Беларуси выросли на $0,4 млрд за октябрь 2025 г. и составили $13,7 млрд на начало ноября. Рост мировых цен на золото (+4,9%) увеличил его стоимость в резервах на $0,3 млрд. Активы в иностранной валюте также выросли на $0,1 млрд. С начала года резервные активы выросли на $4,8 млрд.