В цехе № 93 механосборочного производства Минского тракторного завода с помощью современной пескоструйной установки автоматизировали процесс обработки лезвий топоров. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник подразделения Сергей Сашко.

«Агрегат китайского производства представляет собой комплекс из двух модулей: герметичной камеры для обработки деталей и бункера для утилизации отработанного абразива. Благодаря новому оборудованию удалось полностью автоматизировать процесс очистки и шлифовки стального лезвия топора. Раньше эти операции выполняли вручную», — рассказал Сергей Сашко.

Принцип действия установки основан на воздействии на поверхность лезвия высокоскоростной струи сжатого воздуха с абразивным материалом. Данный метод не только обеспечивает безупречную чистоту и подготовку поверхности, но и делает режущую кромку прочнее, что напрямую влияет на долговечность и потребительские свойства инструмента. Для работы на современном оборудовании сотрудники цеха прошли специальное обучение.