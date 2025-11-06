|О компании
|10.11.2025
|
|
Экономика РБ
МТЗ АВТОМАТИЗИРОВАЛ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ЛЕЗВИЙ ТОПОРОВ
09:29 10.11.2025
В цехе № 93 механосборочного производства Минского тракторного завода с помощью современной пескоструйной установки автоматизировали процесс обработки лезвий топоров. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник подразделения Сергей Сашко.
«Агрегат китайского производства представляет собой комплекс из двух модулей: герметичной камеры для обработки деталей и бункера для утилизации отработанного абразива. Благодаря новому оборудованию удалось полностью автоматизировать процесс очистки и шлифовки стального лезвия топора. Раньше эти операции выполняли вручную», — рассказал Сергей Сашко.
Принцип действия установки основан на воздействии на поверхность лезвия высокоскоростной струи сжатого воздуха с абразивным материалом. Данный метод не только обеспечивает безупречную чистоту и подготовку поверхности, но и делает режущую кромку прочнее, что напрямую влияет на долговечность и потребительские свойства инструмента. Для работы на современном оборудовании сотрудники цеха прошли специальное обучение.
|
Курсы валют НБ РБ
с 10.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 06.11.2025
Курсы в банках
на 10.11.2025
Конвертация в банках
на 10.11.2025
|
