Главный универмаг показал праздничную витрину. В этот раз она необычная: впервые ГУМ отказался от собственного оформления и предложил брендам покреативить.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе универмага, каждую витрину наполнили арт-объектами, а в центре композиции ожидаемо разместили новогоднюю елку.

Одну из самых ярких витрин оформил Mark Formelle. В ее основу легла иллюстрация, созданная известным художником-примитивистом Ильей Кутобоем специально для модного бренда. В витрине можно увидеть новогодний пейзаж и персонажей – Деда Мороза, елку и лошадь – символ 2026 года. Ключевая идея работы – в погружении в мир ярких красок, теплых оттенков и смелых форм.

«Кстати, именно эта иллюстрация будет использована на праздничных новогодних коробках, подарочных пакетах и ярлыках новогодних моделей одежды. Коллаборация с Ильей Кутобоем создана для тех, кто восхищен искусством, ищет вдохновение в природе и не боится выйти за привычные рамки. Всё это станет продолжением философии Art U Wear (искусство носить искусство)», – объясняют в Mark Formelle.

Всего же в создании новогодней витрины ГУМа поучаствовали 6 белорусских брендов. Каждый привнес своей видение праздничной атмосферы.

«Основная идея – это отсутствие идеи как таковой. Очень хотелось воплотить праздничную атмосферу, словить этот неуловимый флер сказки и ожидания волшебства. Собрать разные идеи как по стилю, так и по воплощению. Каждая витрина особенная, непохожая друг на друга. Как праздник – он разный, однако всеми любимый. Мы предоставили сцену для творчества белорусским брендам. Каждый из них стремился воплотить именно свою идею праздника», – объясняют идею в ГУМе.