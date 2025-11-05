Комитетом госконтроля Минской области выявлены факты хранения значительного объема льнотресты с грубыми нарушениями установленных требований. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Как показали контрольные мероприятия, свыше 1 тыс. тонн тресты, заготовленной в 2022-2024 годах Слуцким льнозаводом, не была своевременно переработана и в нарушение отраслевого регламента складирована в сырых бетонных помещениях неэксплуатируемых гаражей в г.Слуцке.

В помещениях частично была обрушена крыша, разломаны двери. Треста хранилось навалом с нарушением целостности рулонов. Надлежащий учет количества и качества льнотресты не велся.

Следует отметить, что при наличии столь значительных невостребованных запасов льнотресты, льнозаводом не была обеспечена загрузка имеющихся мощностей по ее переработке и не был выполнен госзаказ по производству и поставке льноволокна в адрес Оршанского льнокомбината.

По требованию КГК приняты меры по устранению фактов бесхозяйственности и проведена инвентаризация хранящейся льнотресты. В результате урожай льна сохранен – треста направлена на переработку.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.