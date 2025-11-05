|О компании
|06.11.2025
Экономика РБ
КОМИТЕТОМ ГОСКОНТРОЛЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНА ПОРЧА ЛЬНОТРЕСТЫ
14:15 06.11.2025
Комитетом госконтроля Минской области выявлены факты хранения значительного объема льнотресты с грубыми нарушениями установленных требований. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.
Как показали контрольные мероприятия, свыше 1 тыс. тонн тресты, заготовленной в 2022-2024 годах Слуцким льнозаводом, не была своевременно переработана и в нарушение отраслевого регламента складирована в сырых бетонных помещениях неэксплуатируемых гаражей в г.Слуцке.
В помещениях частично была обрушена крыша, разломаны двери. Треста хранилось навалом с нарушением целостности рулонов. Надлежащий учет количества и качества льнотресты не велся.
Следует отметить, что при наличии столь значительных невостребованных запасов льнотресты, льнозаводом не была обеспечена загрузка имеющихся мощностей по ее переработке и не был выполнен госзаказ по производству и поставке льноволокна в адрес Оршанского льнокомбината.
По требованию КГК приняты меры по устранению фактов бесхозяйственности и проведена инвентаризация хранящейся льнотресты. В результате урожай льна сохранен – треста направлена на переработку.
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
