Экономика РБ


МЕНЬШЕ НА ЧАС. 6 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ СОКРАЩЁННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ


14:03 06.11.2025

В Беларуси 6 ноября сокращённый рабочий день перед Днем Октябрьской революции. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Для тех, кто работает полный день, рабочий день уменьшается на 1 час. Исходя из нормы продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю.

Для работников с неполным графиком продолжительность сокращается пропорционально.

Например, при 6-часовом рабочем дне — на 45 минут (60 мин / 8 ч х 6 ч); при 4-часовом рабочем дне — на 30 минут (60 мин / 8 ч х 4 ч).
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2025
валюта курс
EUR 3.4179
USD 2.9775
RUB 3.6830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9775 +0.0026
RUB 3.6830 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4240 3.4290
USD 2.9720 2.9800
RUB 3.6600 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1500 1.1566
EUR/RUB 93.2000 93.8527
USD/RUB 80.9000 81.4730
подробнее
