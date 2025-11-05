В Беларуси 6 ноября сокращённый рабочий день перед Днем Октябрьской революции. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Для тех, кто работает полный день, рабочий день уменьшается на 1 час. Исходя из нормы продолжительности рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю.

Для работников с неполным графиком продолжительность сокращается пропорционально.

Например, при 6-часовом рабочем дне — на 45 минут (60 мин / 8 ч х 6 ч); при 4-часовом рабочем дне — на 30 минут (60 мин / 8 ч х 4 ч).