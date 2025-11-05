ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МЖКХ ОПРЕДЕЛЕНЫ НОРМАТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАБОТ НА 2026 ГОД


13:13 06.11.2025

Постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 27 октября 2025 г. № 29 установлены минимальные нормативы планирования на 2026 год объемов финансирования некоторых видов работ, направленных на благоустройство.

Как сообщает Национальный правовой портал, установленные нормативы используются при планировании на 2026 год объемов финансирования работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, а также благоустройству населенных пунктов, включая расположенные на землях общего пользования придомовые территории, за счет бюджетных средств.

В частности, такие нормативы определены в отношении финансирования работ по:

содержанию и ремонту объектов благоустройства (в расчете на кв. метр обслуживаемых территорий) – для г. Минска – Br0,57; для иных населенных пунктов – Br0,25;

поддержанию и восстановлению санитарного и технического состояния придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенной на землях общего пользования (в расчете на 1 человека) – для г. Минска – Br56,59; для иных населенных пунктов – Br19,11;

содержанию и ремонту наружного освещения с учетом стоимости электроэнергии (в расчете на 1 осветительный прибор) – для г. Минска – Br315,23; для иных населенных пунктов – Br155,17;

содержанию улично-дорожной сети, находящейся за пределами придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенной на землях общего пользования (в расчете на кв. метр) – для г. Минска – Br7,68; для иных населенных пунктов – Br0,55;

ремонту улично-дорожной сети, находящейся за пределами придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенной на землях общего пользования (в расчете на кв. метр) – для г. Минска – Br84,42; для иных населенных пунктов – Br51,19.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
