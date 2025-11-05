|О компании
|06.11.2025
Экономика РБ
АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ ПЕРВОЙ ПОЛУЧИЛА СТАТУС БИЗНЕС-ШКОЛЫ
13:07 06.11.2025
Министром экономики 30 октября принято решение о предоставлении Академии управления при Президенте Республики Беларусь статуса «бизнес-школа». Таким образом, она стала первым в нашей стране учреждением, получившим данный статус, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства.
Сегодня, 6 ноября 2025г., заместитель министра экономики Мария Мажинская в торжественной обстановке вручила свидетельство №1 ректору Академии Денису Дуку.
«Анализируя «историю успеха» того или иного предприятия, мы видим, что многие их достижения являются производными от грамотных решений директорского корпуса. И если мы хотим масштабировать подобные кейсы на всю страну, необходимо организовать массовую подготовку руководящих кадров новой формации. И наличие степени МВА будет выступать отличительным признаком для таких топ-менеджеров», – отметила замглавы экономического ведомства.
По мнению Марии Мажинской, на статус бизнес-школы способны претендовать и ряд других организаций, которые давно работают на рынке, имеют необходимый опыт и потенциал. Соответственно, число слушателей программ «Мастер бизнес-администрирования» будет расти, обеспечивая стабильный приток высококвалифицированных управленцев в реальный сектор экономики.
