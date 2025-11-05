|О компании
|06.11.2025
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ СОБРАЛА УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ: ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ОБЕСПЕЧЕН С ИЗБЫТКОМ
12:33 06.11.2025
В стране завершена уборка картофеля. По оперативным данным Минсельхозпрода, крупнотоварные сельскохозяйственные организации уже собрали 675 тысяч тонн корнеплода — это на 125 тысяч тонн больше, чем в 2024 году. При этом урожайность превысила прошлогодние показатели, свидетельствуя об эффективности агротехнологий и подходящих погодных условиях для этой культуры в текущем сезоне.
Все регионы страны перевыполнили производственные планы по картофелю по сравнению с прошлым годом: Брестская – 132 тыс.тонн, Витебская – 54 тыс. тонн, Гомельская – 86 тыс. тонн, Гродненская – 77 тыс. тонн, Минская – 187 тыс. тонн, Могилёвская – 139 тыс. тонн
Итоговые объёмы производства картофеля ещё будут уточнены: в статистику дополнительно войдут данные от мелкотоварных сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств, которые отчитываются позже. Тем не менее, анализ статистики объемов производства картофеля в этом сегменте сельхозорганизаций по прошлым годам предполагает объем порядка 270 тысяч тонн.
В стабфонды страны до 15 ноября будет заложено 58,85 тысяч тонн картофеля. Этот объём сформирован с учетом потребностей торговых сетей, учреждений социальной сферы: школы, больницы и детские сады.
Урожай второго белорусского хлеба не только полностью покрывает потребности внутреннего рынка, но и превышает их многократно, обеспечивая стабильные запасы на зимний период и создавая возможности для расширения переработки и экспортного потенциала.
Аналогичная ситуация складывается и с овощами: объёмы их производства в сельхозорганизациях и КФХ также значительно превышают внутренний спрос, что подтверждает высокую самообеспеченность страны по ключевым продовольственным позициям.
