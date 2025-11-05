Экономика РБ

РЕЙСОВ СТАЛО БОЛЬШЕ. БЕЛАВИА ПРЕДСТАВИЛА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ

11:51 06.11.2025 Авиакомпания «Белавиа» представила зимнее расписание. Рейсов стало больше. Полный список регулярных рейсов в зимнем сезоне 2025/26: Астана, Алматы (с 18 декабря), Баку, Батуми, Дели, Дубай, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Кутаиси, Маттала (Шри-Ланка), Москва (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санья, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Туркменбаши, Урумчи. Областные направления: Брест – Москва (Шереметьево)/ Санкт-Петербург; Гомель – Москва (Внуково, Шереметьево)/ Санкт-Петербург; Могилев – Москва (Шереметьево). Увеличено количество рейсов по следующим направлениям: Санья: два раза в неделю (по средам и субботам) Дубай: ежедневно