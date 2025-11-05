ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


В СЛОНИМСКОЙ ЦРБ ОТКРЫЛИ КАБИНЕТ МРТ


10:46 06.11.2025

В Слонимской ЦРБ торжественно открыли кабинет МРТ. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Современный аппарат стоимостью более 2,7 миллионов рублей приобретен за средства областного бюджета. Его мощность позволяет выполнять самый широкий спектр диагностических исследований.

Для установки высокотехнологичного оборудования в лечебном учреждении за средства районного бюджета был построен новый объект, стоимость которого составила более 1,1 миллиона рублей.

«Сегодня знаковое событие для здравоохранения района и всей области. Аппарат магнитно-резонансной томографии, который начинает работать в Слонимской больнице, является девятым в нашей области. За последние пять лет существенно изменилась ситуация с обеспеченностью наших лечебных учреждений высокотехнологичным медицинским оборудованием. Особенно важно, что его получают районные больницы, созданы межрайонные центры. Это позволило приблизить высокотехнологичную помощь к населению, особенно проживающему в сельской местности», - сказала начальник главного управления здравоохранения облисполкома Людмила Кеда.
