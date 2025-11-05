ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ДИРЕКТОР ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕДОПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ BR740 ТЫС. НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ


10:37 06.11.2025

Прокуратура Гомельской области при направлении уголовного дела в суд предъявила исковое заявление в интересах государства и Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения о взыскании с директора частного предприятия ущерба, причиненного неуплатой подоходного налога и обязательных страховых взносов в размере более 740 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Службе информации прокуратуры Гомельской области, согласно материалам уголовного дела учредитель-руководитель организации внедрил в свою финансово-хозяйственную деятельность схему подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Он заключал договоры на выполнение работ (оказание услуг) с индивидуальными предпринимателями, которые являлись работниками предприятия и фактически выполняли функции, предусмотренные трудовыми правоотношениями. Денежные выплаты им производились без отражения в соответствующих регистрах бухгалтерского учета, без начисления и уплаты подоходного налога и обязательных страховых взносов.

Данные действия повлекли причинение ущерба государству в размере более 740 тыс. рублей, что является особо крупным размером.

Причиненный ущерб частично возмещен предприятием, возглавляемым обвиняемым.

В марте 2025 года приговором суда Брагинского района мужчина признан виновным в уклонении от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов в бюджет и уклонении от уплаты страховых взносов, повлекших причинение ущерба в особо крупном размере. На основании ч.2 ст.243-1, ч.2 ст.243-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срока 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 600 базовых величин (25,2 тыс. рублей).

Приговор вступил в законную силу.

Вопрос о взыскании с обвиняемого в пользу Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения более чем 290 тыс. рублей ущерба суд передал для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При рассмотрении искового заявления прокурора ответчик с предъявленными требованиями не согласился. Он полагал, что указанные суммы подлежат взысканию с возглавляемого им юридического лица, которое не уплатило обязательные страховые взносы.

Справочно. Согласно ч.3 ст.44 Уголовного кодекса Республики Беларусь осуждение лица, совершившего преступление, является основанием для взыскания с него имущественного ущерба.

Решением суда Брагинского района исковые требования прокурора удовлетворены, с директора частного предприятия в пользу Гомельского областного управления Фонда социальной защиты населения взыскано более 290 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу.
