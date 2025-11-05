Переговоры между Минском и Москвой о стоимости природного газа близки к завершению. Как заявил министр энергетики Беларуси Денис Мороз на заседании в Палате представителей, стороны активно работают над формированием новой цены на голубое топливо, сообщает портал soyuz.by

Он напомнил, что предыдущее трёхлетнее соглашение с фиксированной стоимостью подходит к концу. Ключевой целью белорусской стороны является дальнейшее сближение цен на газ для потребителей двух стран. «Мы рассчитываем на дальнейшее сближение цен на природный газ для Республики Беларусь и Российской Федерации, что, в свою очередь, приведет к сближению стоимости электрической энергии», — подчеркнул министр.

Этот вопрос имеет стратегическое значение, поскольку около 60% электроэнергии в республике производится из газа. Денис Мороз пояснил, что доля сырья в себестоимости такого электричества достигает 80%. Таким образом, разница в цене на газ напрямую формирует и разницу в тарифах для конечных потребителей в Беларуси и России.

Министр также отметил стабилизирующую роль Белорусской АЭС, которая уже покрывает около 40% потребностей страны в электроэнергии, что делает этот сегмент генерации независимым от колебаний цен на ископаемое топливо.