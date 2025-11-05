В Новой Боровой возведут дом в стиле конструктивизма для ценителей геометрически выверенного пространства. Его будут отличать квартиры с функциональной планировкой, в том числе двухуровневые варианты с отдельным входом, террасой-патио и «оранжерей» на кровле. Застройщик «А-100 Девелопмент» открыл продажи, «квадрат» стоит от 1620 долларов по курсу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, монолитный дом под номером 1.12 по генплану появится в Арт-квартале. Его сделают угловым – по два подъезда с каждой стороны. Высота будет переменной – от пяти до восьми этажей. Вдоль дома растянется пешеходный бульвар для прогулок, а по соседству будет находиться развитая коммерческая инфраструктура, в том числе продуктовый супермаркет.

В архитектуре обыграют принципы конструктивизма – с идеальной геометрией и ясными объемами. Дом будут выделять правильные формы – кубы, прямоугольники и треугольники. На фасаде получат развитие простые линии и цвета с лаконичными акцентами на стойках и красных козырьках балконов.

Двор также образует геометрическую композицию из дорожек и площадок. Беседки и перголы продуманы как цельные геометрические фигуры. В центре двора разместится большая площадка с зоной под навесом и местом для настольных игр. Пространство дополнят небольшие холмы.

На уличной игровой площадке обустроят лабиринт, качели, пружинки и балансир. Будут и зоны отдыха для взрослых, в том числе с навесом и переносными стульчиками-кубиками. Предусмотрены и уличные офисы, которые станут местом для встреч с соседями и друзьями. Рядом разместится небольшой урбан-огород, а возле дома установят велопарковку.

Двор закроют от автомобилей. Рядом спроектированы две уличные парковки. Жителям предложат и многоуровневые надземные паркинги.

Все подъезды сделают проходными и с безбарьерной средой. На первом этаже разместят колясочные и лапомойки. В холле продуманы зеркала в полный рост и декоративные полотна с отсылкой к живописи известных конструктивистов.

В доме будет 96 квартир, почти все – с окнами «в пол» и открытыми балконами. Выбор площадей огромный – от 37,34 до 147,14 кв.м. На первом этаже по традиции обустроят квартиры с личными террасами. Из необычного – двухуровневая квартира с отдельным входом с улицы. На последних этажах будут квартиры на два этажа с террасой-патио и с «оранжереей» на кровле. Предусмотрены и двухуровневые нишевые квартиры с террасой и балконом.

«Так как новый дом посвящен философии конструктивизма, рациональность здесь превыше всего – он станет отражением «красоты в функциональности». В этой лаконичности форм и оттенков возникнет среда, где все имеет свое предназначение и работает для комфорта людей. Что важно, помимо безопасного для детей двора, к дому будет примыкать пешеходный бульвар для прогулок и отдыха. Архитекторы предложили уникальные форматы двухуровневых квартир, этот дом станет по-настоящему особенным», – отмечают в «А-100 Девелопмент».

Застройщик уже продает квартиры. Стоимость «квадрата» – от 1620 долларов в пересчете. Самая недорогая квартира обойдется в 85 919 тысяч долларов в эквиваленте. Покупателям доступны рассрочка от застройщика и партнерские кредиты по сниженным ставкам.

Новый дом в Арт-квартале сдадут в первом квартале 2027 года. Еще раньше появится инфраструктура, в том числе пешеходный бульвар.