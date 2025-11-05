|О компании
|06.11.2025
Экономика РБ
МТС И МИНОБРАЗОВАНИЯ ЗАПУСКАЮТ БЕСПЛАТНУЮ ОНЛАЙН-ШКОЛУ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
09:58 06.11.2025
МТС и Министерство образования Республики Беларусь запускают новый социальный проект — онлайн-школу цифровой грамотности #ДиджиталЛаб для подростков в возрасте 15-18 лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, онлайн-школа поможет использовать цифровые инструменты для развития, самовыражения и безопасного общения. Регистрация — здесь.
Курс стартует 17 ноября и включает в себя 7 тематических вебинаров. Занятия продлятся 3 недели и раскроют самые разные аспекты современной жизни:
1. Цифровой след: как управлять репутацией и данными в сети.
2. SMM изнутри: как соцсети управляют нашим вниманием и как этим управлять тебе.
3. Как работает интернет: от клика до сайта.
4. Создание контента: как превратить хобби в навык.
5. Деньги после клика: как устроен цифровой мир платежей и как чувствовать себя в нем уверенно.
6. ИИ-лаборатория: твой персональный набор ИИ-инструментов.
7. Тайм-менеджмент и цифровой детокс: как управлять временем и вниманием.
Занятия будут проходить в формате онлайн-лекций с участием экспертов из сферы цифровых технологий, маркетинга и финансов. По завершении курса участники смогут не только лучше ориентироваться в цифровом пространстве, но и использовать его возможности для развития, самовыражения и безопасного общения. Финалом программы станет «выпускной» для лучших учеников в офлайн-формате.
«Цифровая среда сегодня — это полноценная часть жизни. Наша задача — помочь осваивать ее осознанно, с пониманием рисков и возможностей. #ДиджиталЛаб — это не про теорию, а про реальные навыки, которые пригодятся в учебе, творчестве и построении карьерной траектории», — прокомментировала Мария Канасевич, глава PR-группы МТС.
Количество мест ограничено.
Справка:
МТС активно реализует инициативы по повышению цифровой грамотности. В рамках проектов #ИнтернетБезБуллинга, #ШколаЦифровойГрамотности и #НаучиСвоихБлизких компания помогает пользователям разных возрастов осваивать онлайн-среду — от базовых навыков до защиты личных данных и осознанного использования цифровых инструментов. Новый проект #ДиджиталЛаб продолжает эту стратегию, фокусируясь на подростковой аудитории и стремясь сделать цифровую среду безопасной, понятной и полезной для каждого.
