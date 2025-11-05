В январе-сентябре 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $21 809,8 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – сентября 2024 г. на 4,4%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт сократился на 0,9% до $7 512,1млн., импорт увеличился на 7,4% до $14 297,7 млн.