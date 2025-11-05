ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 4,4%


09:43 06.11.2025

В январе-сентябре 2025 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил $21 809,8 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января – сентября 2024 г. на 4,4%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт сократился на 0,9% до $7 512,1млн., импорт увеличился на 7,4% до $14 297,7 млн.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2025
валюта курс
EUR 3.4179
USD 2.9775
RUB 3.6830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9775 +0.0026
RUB 3.6830 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4240 3.4290
USD 2.9720 2.9800
RUB 3.6600 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1500 1.1566
EUR/RUB 93.2000 93.8527
USD/RUB 80.9000 81.4730
подробнее
