|05.11.2025
Экономика РБ
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКАЯ ВСТРЕЧА В ГРОДНО ЗАЛОЖИЛА ОСНОВУ ДЛЯ НОВЫХ ИНИЦИАТИВ В РЫБОВОДСТВЕ
16:32 05.11.2025
В Гродно состоялась очередная XXII Белорусско-российская рабочая встреча по вопросам изучения, охраны и рационального использования водных биологических ресурсов на трансграничных водных объектах рыбохозяйственного значения. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхохпрода.
Белорусскую часть рабочей группы возглавила Наталия Сонич, начальник главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Российскую сторону представлял Александр Хатунцов, руководитель Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
В ходе трёхдневных переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в сфере рыбного хозяйства. Участники уделили внимание реализации договорённостей, достигнутых по итогам работы смешанной комиссии в области рыбного хозяйства, а также выполнению совместных мероприятий в рамках утверждённых Планов взаимодействия на 2025–2027 годы.
Стороны обменялись информацией о законодательных инициативах: в Беларуси завершена подготовка проекта Закона «Об аквакультуре», который призван создать правовые условия для развития современных форм рыбоводства и расширения ассортимента продукции. В России вступили в силу обновлённые правила искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов и усилен контроль за их сохранением.
На заседаниях уделили внимание развитию кадрового потенциала отрасли. Было подтверждено успешное сотрудничество между Дмитровским рыбохозяйственным технологическим институтом и кафедрой ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, включая академическую мобильность студентов и преподавателей, а также совместные научные и образовательные инициативы. Отдельно отмечено, что БГСХА получила поддержку на уровне Межправительственного совета СНГ на присвоение ей статуса базовой организации по подготовке специалистов в области аквакультуры.
Участники договорились продолжить обмен генетическим материалом ценных пород карпа для сохранения биоразнообразия и повышения эффективности товарного рыбоводства, а также провести совместные исследования по оценке эффективности зарыбления реки Днепр. Запланированы и новые совместные экологические акции — в том числе очистка берегов трансграничных водоёмов и просветительские мероприятия в рамках Международного дня рек и Дня очистки водоёмов.
По итогам встречи был подписан Протокол, в котором зафиксированы достигнутые договорённости и намечены направления дальнейшего сотрудничества.
Сотрудничество Беларуси и России в области рыбного хозяйства остаётся примером конструктивного межгосударственного взаимодействия, направленного на устойчивое развитие природных ресурсов и укрепление продовольственной безопасности двух стран.
