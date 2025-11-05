ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТЗ ОРГАНИЗУЕТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА ТОПОРОВ BELARUS В 2026


15:00 05.11.2025

В 2026 году на Минском тракторном заводе будет налажен полный цикл производства топоров. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный специалист по организации и сопровождению специальных проектов ОАО «МТЗ» Андрей Юшкевич.

«В 2026 году МТЗ расширит линейку выпускаемых моделей топоров с двух до шести типоразмеров. И для снижения себестоимости мы намерены организовать полный производственный цикл, освоив технологии изготовления рукоятки топора методом литья под давлением из двух видов полимерных композиционных материалов. В начале декабря планируем заключить контракт на поставку термопластавтоматов с комплектом пресс-форм», — сообщил Андрей Юшкевич.

По его словам, конструкторская документация на четыре новые модели топоров уже разработана. В перспективе годовой объем выпуска топоров превысит 12 тыс. штук, что позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Также планируется увеличить экспортные поставки на рынок Российской Федерации через товаропроводящую сеть ОАО «МТЗ».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2025
валюта курс
EUR 3.4179
USD 2.9775
RUB 3.6830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9775 +0.0026
RUB 3.6830 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4290
USD 2.9700 2.9740
RUB 3.6730 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 93.2000 93.5000
USD/RUB 80.9000 81.2810
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте