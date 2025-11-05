|О компании
|05.11.2025
Экономика РБ
МТЗ ОРГАНИЗУЕТ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА ТОПОРОВ BELARUS В 2026
15:00 05.11.2025
В 2026 году на Минском тракторном заводе будет налажен полный цикл производства топоров. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный специалист по организации и сопровождению специальных проектов ОАО «МТЗ» Андрей Юшкевич.
«В 2026 году МТЗ расширит линейку выпускаемых моделей топоров с двух до шести типоразмеров. И для снижения себестоимости мы намерены организовать полный производственный цикл, освоив технологии изготовления рукоятки топора методом литья под давлением из двух видов полимерных композиционных материалов. В начале декабря планируем заключить контракт на поставку термопластавтоматов с комплектом пресс-форм», — сообщил Андрей Юшкевич.
По его словам, конструкторская документация на четыре новые модели топоров уже разработана. В перспективе годовой объем выпуска топоров превысит 12 тыс. штук, что позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Также планируется увеличить экспортные поставки на рынок Российской Федерации через товаропроводящую сеть ОАО «МТЗ».
