В 2026 году на Минском тракторном заводе будет налажен полный цикл производства топоров. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал главный специалист по организации и сопровождению специальных проектов ОАО «МТЗ» Андрей Юшкевич.

«В 2026 году МТЗ расширит линейку выпускаемых моделей топоров с двух до шести типоразмеров. И для снижения себестоимости мы намерены организовать полный производственный цикл, освоив технологии изготовления рукоятки топора методом литья под давлением из двух видов полимерных композиционных материалов. В начале декабря планируем заключить контракт на поставку термопластавтоматов с комплектом пресс-форм», — сообщил Андрей Юшкевич.

По его словам, конструкторская документация на четыре новые модели топоров уже разработана. В перспективе годовой объем выпуска топоров превысит 12 тыс. штук, что позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка. Также планируется увеличить экспортные поставки на рынок Российской Федерации через товаропроводящую сеть ОАО «МТЗ».