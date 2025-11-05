ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ - ДРАЙВЕР ЭКОНОМИКИ: БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ИНОСТРАННЫЙ ТУРПОТОК НА 130% - СМИ


14:11 05.11.2025

Охотничий туризм в Беларуси уверенно укрепляет свои позиции как один из ключевых драйверов экономики отрасли. За первые 10 месяцев 2025 года количество иностранных охотничьих туров достигло 1012, что на 130% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Этот динамичный рост обусловлен, в частности, впечатляющим увеличением численности благородного оленя – его популяция в стране возросла более чем в 10 раз за последние два десятилетия, сообщает корреспондент Soyuz.by.

Как отметил Сергей Цебрук, начальник управления охотничьего хозяйства Белорусского общества охотников и рыболовов, выступая на пресс-конференции, традиционно Беларусь принимает большое количество охотников из России и стран СНГ. Однако наблюдается и заметная активизация европейского направления: поток гостей из стран Евросоюза увеличился примерно на 3%, а общее число иностранных охотников в этом году достигло 1965 человек против 1828 годом ранее.

Александр Козорез, глава отдела охотхозяйства Министерства лесного хозяйства, подчеркнул, что охотничий туризм является фундаментом для окупаемости отрасли. Страна активно развивает трофейную охоту, демонстрируя уникальные результаты. Недавние достижения включают добычу благородного оленя с трофеем в 272 балла (два года назад) и 268 баллов (в текущем году в Брестском лесхозе). Эти показатели не просто впечатляющи, но и "соответствуют европейскому уровню", сравнимому с карпатским оленем, одним из крупнейших на континенте.

Помимо охоты на копытных, расширяется предложение по добыче хищников и перелетных птиц. В перспективе для иностранных туристов будет запущена система онлайн-бронирования I-Hunt, которая уже успешно упрощает покупку путевок для белорусских охотников. Этот шаг призван сделать организацию охотничьих туров еще более удобной и доступной для международных гостей.
