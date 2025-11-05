УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за октябрь текущего года выдано 146 165 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 120 516 разрешений (82,5% от общего количества).

В отношении электромобилей в октябре текущего года оформлены 2 569 разрешений.

В отношении транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров, оформлено 9 040 разрешений.

В октябре услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 1 792 автовладельца. На новые транспортные средства (2024-2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлены 199 разрешений в электронной форме.

В октябре текущего года на диагностических станциях УП «БЕЛТЕХОСМОТР» оказана 541 услуга по выдаче международного сертификата технического осмотра.

Из общего количества транспортных средств, представленных в октябре на государственный технический осмотр, 13.6% транспортных средств (21 741) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (31 807 несоответствий).

По результатам проведенных контрольно-диагностических работ в отношении 272 электромобилей выявлено 26 неисправностей, в том числе по внешним световым приборам – 8, колёсам и шинам – 4, тормозным системам – 5, рулевому управлению, элементам комплектации транспортных средств – 4, элементам ходовой части, рулевому управлению, кузову, стеклам и устройствам их обогрева и обдува, солнцезащитным козырькам (шторкам), а также по прочим проверкам – по 1.

Кроме того, по адресу г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13 начала работу поверочная лаборатория предприятия по государственной поверке средств измерений в области оптико-физических измерений (дымомеры, газоанализаторы) с выдачей соответствующих документов.