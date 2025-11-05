ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛТЕХОСМОТР ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫДАЛ БОЛЕЕ 146 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ НА УЧАСТИЕ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ


13:53 05.11.2025

УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за октябрь текущего года выдано 146 165 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 120 516 разрешений (82,5% от общего количества).

В отношении электромобилей в октябре текущего года оформлены 2 569 разрешений.

В отношении транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров, оформлено 9 040 разрешений.

В октябре услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 1 792 автовладельца. На новые транспортные средства (2024-2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлены 199 разрешений в электронной форме.

В октябре текущего года на диагностических станциях УП «БЕЛТЕХОСМОТР» оказана 541 услуга по выдаче международного сертификата технического осмотра.

Из общего количества транспортных средств, представленных в октябре на государственный технический осмотр, 13.6% транспортных средств (21 741) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (31 807 несоответствий).

По результатам проведенных контрольно-диагностических работ в отношении 272 электромобилей выявлено 26 неисправностей, в том числе по внешним световым приборам – 8, колёсам и шинам – 4, тормозным системам – 5, рулевому управлению, элементам комплектации транспортных средств – 4, элементам ходовой части, рулевому управлению, кузову, стеклам и устройствам их обогрева и обдува, солнцезащитным козырькам (шторкам), а также по прочим проверкам – по 1.

Кроме того, по адресу г. Минск, ул. Социалистическая, 26/13 начала работу поверочная лаборатория предприятия по государственной поверке средств измерений в области оптико-физических измерений (дымомеры, газоанализаторы) с выдачей соответствующих документов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2025
валюта курс
EUR 3.4179
USD 2.9775
RUB 3.6830
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9775 +0.0026
RUB 3.6830 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4290
USD 2.9700 2.9740
RUB 3.6730 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 93.2000 93.5000
USD/RUB 80.9000 81.2810
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте