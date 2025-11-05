Соответствующую задачу (о проведении мониторинга) ранее ставил перед Комитетом госконтроля Глава государства.

Как сообщает Telegram-канал Пул Первого, проверялось качество выполнения строительных работ при сооружении и реконструкции дорог и мостов, изучался вопрос закупок новой дорожной техники.

Вторая тема разговора Главы государства с председателем КГК - эффективное использование земель и госимущества. Речь о вовлечении земли в хозяйственный оборот, сносе тех или иных старых построек. Президентом ранее было дано поручение провести полную ревизию сельхозобъектов, которые не используются и определиться с их возможным назначением. Василий Герасимов доложил о выявленных недоработках в этих вопросах.

Доложено президенту сегодня также о проверке выполнения поручения по долгостроям. В частности, по подходам, определенным в отношении недостроенных объектов по всей стране. Доложено, что количество таких объектов за последние годы значительно сократилось, но остается ряд проблемных вопросов.

Комитет госконтроля также в развитие поручения президента осуществляет мониторинг по наведению порядка (до 7 ноября). Это касается страны в целом, и особенно Витебской области, где Александр Лукашенко недавно проводил совещание по вопросам развития региона. Председатель Комитета госконтроля доложил о промежуточных результатах. Президент отметил важность того, чтобы сосредоточиться не только на внешнем наведении порядка, но и на решении вопросов более глобального характера.

Глава государства поручил КГК после 7 ноября уже основательно проверить состояние дел в целом по стране и по прошествии выходных дней представить ему обстоятельный доклад о том, как выполняется поручение по наведению порядка.

Кроме того, в ходе доклада Александр Лукашенко дал поручение Комитету госконтроля изучить рынки оборота табачных изделий и спиртосодержащей продукции, начиная от распределения квот и заканчивая оборотом этой продукции на территории страны.