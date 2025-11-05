ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ГЕРАСИМОВ ДОЛОЖИЛ ЛУКАШЕНКО О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ


13:42 05.11.2025

Соответствующую задачу (о проведении мониторинга) ранее ставил перед Комитетом госконтроля Глава государства.

Как сообщает Telegram-канал Пул Первого, проверялось качество выполнения строительных работ при сооружении и реконструкции дорог и мостов, изучался вопрос закупок новой дорожной техники.

Вторая тема разговора Главы государства с председателем КГК - эффективное использование земель и госимущества. Речь о вовлечении земли в хозяйственный оборот, сносе тех или иных старых построек. Президентом ранее было дано поручение провести полную ревизию сельхозобъектов, которые не используются и определиться с их возможным назначением. Василий Герасимов доложил о выявленных недоработках в этих вопросах.

Доложено президенту сегодня также о проверке выполнения поручения по долгостроям. В частности, по подходам, определенным в отношении недостроенных объектов по всей стране. Доложено, что количество таких объектов за последние годы значительно сократилось, но остается ряд проблемных вопросов.

Комитет госконтроля также в развитие поручения президента осуществляет мониторинг по наведению порядка (до 7 ноября). Это касается страны в целом, и особенно Витебской области, где Александр Лукашенко недавно проводил совещание по вопросам развития региона. Председатель Комитета госконтроля доложил о промежуточных результатах. Президент отметил важность того, чтобы сосредоточиться не только на внешнем наведении порядка, но и на решении вопросов более глобального характера.

Глава государства поручил КГК после 7 ноября уже основательно проверить состояние дел в целом по стране и по прошествии выходных дней представить ему обстоятельный доклад о том, как выполняется поручение по наведению порядка.

Кроме того, в ходе доклада Александр Лукашенко дал поручение Комитету госконтроля изучить рынки оборота табачных изделий и спиртосодержащей продукции, начиная от распределения квот и заканчивая оборотом этой продукции на территории страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2025
валюта курс
EUR 3.4218
USD 2.9749
RUB 3.6844
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9775 +0.0026
RUB 3.6830 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4290
USD 2.9700 2.9740
RUB 3.6730 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 93.2000 93.5000
USD/RUB 80.9000 81.2810
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте