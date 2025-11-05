Комитет госконтроля проверил торговые объекты в 5 районах Могилевской области. Выявлены факты реализации просроченных товаров и завышения цен. Об этом сообщает Telegram-канал КГК.

Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области изучили ситуацию в 13 магазинах Могилева, Глусского, Кричевского, Костюковичского и Хотимского районов. Установлены нарушения.

В 9 магазинах выявлена продажа товаров с истекшими сроками годности. Продукция снята с реализации.

В 2 частных торговых объектах на рынке Могилева пресечены факты завышения цен на фрукты и овощи. Торговые надбавки на ряд товаров были завышены до 3,3 раза. По требованию КГК цены приведены в соответствие с законодательством.

Также установлены факты реализации более 360 единиц одежды (куртки, свитера, спортивная одежда) без наличия ценников и представления покупателям необходимой информации о товаре (изготовителе, размере изделия, составе сырья и др.), несоблюдения перечней товаров, обязательных к наличию в продаже (в 6 проверенных объектах торговли).

По выданным рекомендациям и предписаниям нарушителями незамедлительно приняты меры реагирования. В отношении 3 субъектов торговли начат административный процесс.