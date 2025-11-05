ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ РАПСА И КУКУРУЗЫ НАМОЛОТИЛИ ПОЧТИ 10,5 МЛН. ТОНН ЗЕРНА


13:00 05.11.2025

В Беларуси на 5 ноября намолочено 10,493 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,598 млн.тонн, Гродненская – 2,046 млн.тонн, Брестская – 2,121 млн.тонн, Могилевская – 1,344 млн.тонн, Гомельская – 1,321 млн.тонн, Витебская – 1,063 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 95% площадей, что составляет 2 205 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43 ц/га, что выше прошлогодней на 5 ц/га

Заготовлено льнотресты 198 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,8 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 99% площадей, что составляет 1 миллион 11 тысяч гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 941 тыс. тонн – 100% плана. Силоса - 19 млн. 401 тыс.тонн - 94% плана. Травяных кормов - 9 млн. 562 тыс.тонн кормовых единиц - 95% плана

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 195 тысяч тонн, что на 42 тысячи тонн больше, чем на эту же дату прошлого года. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 94%.

Поднято зяби на площади 724 тысячи гектаров, что составляет 50% от плана в 1 432 тысячи гектаров.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2025
валюта курс
EUR 3.4218
USD 2.9749
RUB 3.6844
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9775 +0.0026
RUB 3.6830 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4290
USD 2.9700 2.9740
RUB 3.6730 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 93.2000 93.5000
USD/RUB 80.9000 81.2810
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте