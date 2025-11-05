В Беларуси на 5 ноября намолочено 10,493 млн. тонн зерна вместе с рапсом и кукурузой. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В общую копилку зерна собрали: Минская область – 2,598 млн.тонн, Гродненская – 2,046 млн.тонн, Брестская – 2,121 млн.тонн, Могилевская – 1,344 млн.тонн, Гомельская – 1,321 млн.тонн, Витебская – 1,063 млн.тонн

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 95% площадей, что составляет 2 205 тысяч гектаров

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43 ц/га, что выше прошлогодней на 5 ц/га

Заготовлено льнотресты 198 тысяч тонн, урожайностью выше прошлогодней на 12,8 ц/га

Кукуруза на силос и зелёный корм убрана с 99% площадей, что составляет 1 миллион 11 тысяч гектаров. Заготовлено сенажа – 13 млн. 941 тыс. тонн – 100% плана. Силоса - 19 млн. 401 тыс.тонн - 94% плана. Травяных кормов - 9 млн. 562 тыс.тонн кормовых единиц - 95% плана

Всего овощей, выращенных в открытом грунте собрано 195 тысяч тонн, что на 42 тысячи тонн больше, чем на эту же дату прошлого года. Засеянные площади составляют более 8 тысяч гектаров, уже убрано 94%.

Поднято зяби на площади 724 тысячи гектаров, что составляет 50% от плана в 1 432 тысячи гектаров.