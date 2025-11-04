|О компании
|05.11.2025
Экономика РБ
БОЛЕЕ 5 МЛН. ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НАКОПАНО В БЕЛАРУСИ
12:16 05.11.2025
Пять миллионов шесть тысяч тонн сахарной свеклы накопано в Беларуси по оперативным данным на 5 ноября, что на 516 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
Урожайность 529 ц/га и это на 45 ц/га больше в сравнении с прошлым годом. Урожай корнеплода убран уже на 89% площадей, что составляет 95 тысяч гектаров.
Сахаристость свеклы более 16%, что также выше прошлогодней.
Сахарной свеклы вывезено на свеклоприемные пункты 3 млн. 813 тыс.тонн, что составляет 76% от накопанного.
