|05.11.2025
Экономика РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-CЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛО ПОЧТИ $4,6 МЛРД
11:59 05.11.2025
В январе-сентябре 2025 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 63 733,2 млн. долларов США. К уровню января-сентября 2024 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 99,5%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт снизился на 2,9% и составил $29 590,9 млн, импорт вырос на 1,6% до $34 142,3 млн.
Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-сентябре 2025г. составило $4 551,4 млн.
