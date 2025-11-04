Постановлением Министерства финансов от 27 октября 2025 г. № 115 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br136,57 (ранее Br124,04); 500 – Br182,09 (ранее Br165,39); 583, 585 – Br213,05 (ранее Br193,51); 750 – Br273,14 (ранее Br248,09); 900 – Br327,76 (ранее Br297,7); 916 – Br333,59 (ранее Br302,99); 950 – Br345,97 (ранее Br314,24); 958 – Br348,88 (ранее Br316,89);

платина – 950 – Br138,5 (ранее Br119,78);

серебро – 750 – Br3,41 (ранее Br2,85); 800 – Br3,63 (ранее Br3,04); 875 – Br3,97 (ранее Br3,33); 916 – Br4,16 (ранее Br3,48); 925 – Br4,2 (ранее Br3,52); 960 – Br4,36 (ранее Br3,65).

Постановление Министерства финансов от 24 сентября 2025 г. № 94 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.