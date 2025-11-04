ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


МИНФИН ИЗМЕНИЛ ЦЕНЫ НА ДРАГМЕТАЛЛЫ, СКУПАЕМЫЕ У НАСЕЛЕНИЯ


11:47 05.11.2025

Постановлением Министерства финансов от 27 октября 2025 г. № 115 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br136,57 (ранее Br124,04); 500 – Br182,09 (ранее Br165,39); 583, 585 – Br213,05 (ранее Br193,51); 750 – Br273,14 (ранее Br248,09); 900 – Br327,76 (ранее Br297,7); 916 – Br333,59 (ранее Br302,99); 950 – Br345,97 (ранее Br314,24); 958 – Br348,88 (ранее Br316,89);

платина – 950 – Br138,5 (ранее Br119,78);

серебро – 750 – Br3,41 (ранее Br2,85); 800 – Br3,63 (ранее Br3,04); 875 – Br3,97 (ранее Br3,33); 916 – Br4,16 (ранее Br3,48); 925 – Br4,2 (ранее Br3,52); 960 – Br4,36 (ранее Br3,65).

Постановление Министерства финансов от 24 сентября 2025 г. № 94 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2025
валюта курс
EUR 3.4218
USD 2.9749
RUB 3.6844
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9749 -0.0025
RUB 3.6844 +0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4150 3.4320
USD 2.9640 2.9700
RUB 3.6680 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1500 1.1570
EUR/RUB 93.2000 93.9000
USD/RUB 80.7000 81.2348
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
