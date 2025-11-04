|О компании
|05.11.2025
Экономика РБ
УСЛУГА ВЫБОРА МЕСТА НА БОРТУ СТАЛА ДОСТУПНА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ «БЕЛАВИА» НА ЧЕТЫРЕХ РЕЙСАХ
11:33 05.11.2025
Услуга «Предварительный выбор места на борту» стала доступна для пассажиров «Белавиа» на четырех рейсах, сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика.
Теперь услуга доступна и на этих рейсах:Дубай (ОАЭ) – Минск, Санья (Китай) – Минск, Урумчи (Китай) – Минск, Хамбантота (Шри-Ланка) – Минск.
С подробной информацией об услуге можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.
