УСЛУГА ВЫБОРА МЕСТА НА БОРТУ СТАЛА ДОСТУПНА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ «БЕЛАВИА» НА ЧЕТЫРЕХ РЕЙСАХ

11:33 05.11.2025 Услуга «Предварительный выбор места на борту» стала доступна для пассажиров «Белавиа» на четырех рейсах, сообщает Telegram-канал национального авиаперевозчика. Теперь услуга доступна и на этих рейсах:Дубай (ОАЭ) – Минск, Санья (Китай) – Минск, Урумчи (Китай) – Минск, Хамбантота (Шри-Ланка) – Минск. С подробной информацией об услуге можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.