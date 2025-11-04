|О компании
|05.11.2025
Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА $441,1 МЛН.
10:45 05.11.2025
Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2025 года составили $13,725 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В октябре 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $441,1 млн. после роста в сентябре 2025 года на $871,7 млн.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в октябре увеличилась с $6,6292 млрд. до $6,9445 млрд. Активы в иностранной валюте за октябрь выросли на $124,8 млн. и на 1 ноября 2025 года составили $5,3697 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
