Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2025 года составили $13,725 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В октябре 2025 года золотовалютные резервы увеличились на $441,1 млн. после роста в сентябре 2025 года на $871,7 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в октябре увеличилась с $6,6292 млрд. до $6,9445 млрд. Активы в иностранной валюте за октябрь выросли на $124,8 млн. и на 1 ноября 2025 года составили $5,3697 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.