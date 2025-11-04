В Беларуси издан телефонный справочник предприятий и организаций Минсельхозпрода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сельскохозяйственного ведомства, в справочнике даны контакты более 2000 организаций агропромышленного комплекса Республики Беларусь. На его страницах размещается информация о подведомственных Минсельхозпроду предприятиях, а также областных комитетах по сельскому хозяйству и продовольствию, райсельхозпродах и подчиненных им организациях, учебных заведениях аграрного профиля.

Информация о каждой организации включает адреса, телефоны, УНП и имена руководителей и специалистов. В справочникне 565 страниц.

Его можно приобрести у издателя справочника - учреждения «Редакция газеты «Транспортный вестник». Количество ограничено.