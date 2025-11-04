|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ИЗДАН ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСЕЛЬХОЗПРОДА
10:03 05.11.2025
В Беларуси издан телефонный справочник предприятий и организаций Минсельхозпрода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сельскохозяйственного ведомства, в справочнике даны контакты более 2000 организаций агропромышленного комплекса Республики Беларусь. На его страницах размещается информация о подведомственных Минсельхозпроду предприятиях, а также областных комитетах по сельскому хозяйству и продовольствию, райсельхозпродах и подчиненных им организациях, учебных заведениях аграрного профиля.
Информация о каждой организации включает адреса, телефоны, УНП и имена руководителей и специалистов. В справочникне 565 страниц.
Его можно приобрести у издателя справочника - учреждения «Редакция газеты «Транспортный вестник». Количество ограничено.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2025
Курсы в банках
на 05.11.2025
Конвертация в банках
на 05.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте