|05.11.2025
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МАРТ РАЗЪЯСНИЛ ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКИ: ЧТО СЧИТАТЬ ОПТОМ, А ЧТО - РОЗНИЦЕЙ
09:57 05.11.2025
МАРТ подготовлено официальное разъяснение по вопросу о реализации товаров посредством интернет-площадок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, если субъект хозяйствования реализует не произведенные им товары владельцу интернет-площадки, то это оптовая торговля.
Если субъект хозяйствования осуществляет реализацию производимых или закупаемых товаров конечному покупателю – физическому лицу для личного, семейного, домашнего и иного подобного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, – такая продажа будет являться розничной торговлей.
Если субъект хозяйствования продает на интернет-площадке товары, которые сами произвели, то такая деятельность не является торговлей.
Полный текст разъяснения опубликован на сайте МАРТ.
