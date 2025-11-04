МАРТ подготовлено официальное разъяснение по вопросу о реализации товаров посредством интернет-площадок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, если субъект хозяйствования реализует не произведенные им товары владельцу интернет-площадки, то это оптовая торговля.

Если субъект хозяйствования осуществляет реализацию производимых или закупаемых товаров конечному покупателю – физическому лицу для личного, семейного, домашнего и иного подобного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, – такая продажа будет являться розничной торговлей.

Если субъект хозяйствования продает на интернет-площадке товары, которые сами произвели, то такая деятельность не является торговлей.

Полный текст разъяснения опубликован на сайте МАРТ.