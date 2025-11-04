В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия издан отраслевой приказ, определяющий чёткий график и конкретные меры по подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам 2026 года.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, документ ставит задачи и временные рамки, прописывая ответственность на всех уровнях — от областных комитетов до ремонтных предприятий.

Уже до 5 декабря 2025 года во всех регионах завершится дефектовка парка — полная диагностика техники, по итогам которой будет сформирован заказ на запасные части для заводов и сервисных организаций. А уже до 15 декабря в ремонтные мастерские должны быть переданы сложные узлы и агрегаты, которые сложно восстановить на местах. Особое внимание также уделено логистике и материально-техническому обеспечению.

Сроки ремонтных работ привязаны к строгим дедлайнам 2026 года:

техника для весенних работ должна быть полностью готова к 1 марта;

для заготовки кормов — к 1 мая;

для уборки зерновых, зернобобовых и льна — к 1 июля.

Документ охватывает весь спектр агротехники: от тракторов и комбайнов до почвообрабатывающих комплексов, косилок, машин для внесения органических и минеральных удобрений, а также специализированной льноуборочной техники. Ремонт будет проводиться как в сельхозорганизациях, так и на предприятиях «БЕЛАГРОСЕРВИСА» и других ремонтных площадках.

Для оперативного контроля во всех областях создаются рабочие группы, которые будут еженедельно отслеживать ход подготовки и решать возникающие вопросы на уровне оперативных совещаний.

Минсельхозпрод закладывает основу для бесперебойного и технологичного проведения всех этапов аграрного сезона-2026 — от первых борозд на полях до завершения уборки. Каждый этап привязан к календарю, каждый день — на контроле.