Экономика РБ


МИНСЕЛЬХОЗПРОД ЗАПУСКАЕТ МАСШТАБНУЮ ПОДГОТОВКУ ТЕХНИКИ К СЕЗОНУ-2026: СРОКИ, ОБЪЁМЫ, КОНТРОЛЬ


09:42 05.11.2025

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия издан отраслевой приказ, определяющий чёткий график и конкретные меры по подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам 2026 года.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, документ ставит задачи и временные рамки, прописывая ответственность на всех уровнях — от областных комитетов до ремонтных предприятий.

Уже до 5 декабря 2025 года во всех регионах завершится дефектовка парка — полная диагностика техники, по итогам которой будет сформирован заказ на запасные части для заводов и сервисных организаций. А уже до 15 декабря в ремонтные мастерские должны быть переданы сложные узлы и агрегаты, которые сложно восстановить на местах. Особое внимание также уделено логистике и материально-техническому обеспечению.

Сроки ремонтных работ привязаны к строгим дедлайнам 2026 года:

техника для весенних работ должна быть полностью готова к 1 марта;

для заготовки кормов — к 1 мая;

для уборки зерновых, зернобобовых и льна — к 1 июля.

Документ охватывает весь спектр агротехники: от тракторов и комбайнов до почвообрабатывающих комплексов, косилок, машин для внесения органических и минеральных удобрений, а также специализированной льноуборочной техники. Ремонт будет проводиться как в сельхозорганизациях, так и на предприятиях «БЕЛАГРОСЕРВИСА» и других ремонтных площадках.

Для оперативного контроля во всех областях создаются рабочие группы, которые будут еженедельно отслеживать ход подготовки и решать возникающие вопросы на уровне оперативных совещаний.

Минсельхозпрод закладывает основу для бесперебойного и технологичного проведения всех этапов аграрного сезона-2026 — от первых борозд на полях до завершения уборки. Каждый этап привязан к календарю, каждый день — на контроле.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2025
валюта курс
EUR 3.4218
USD 2.9749
RUB 3.6844
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9749 -0.0025
RUB 3.6844 +0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4150 3.4320
USD 2.9640 2.9700
RUB 3.6680 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1500 1.1570
EUR/RUB 93.2000 93.9000
USD/RUB 80.7000 81.2348
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
