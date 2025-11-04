|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.11.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД ЗАПУСКАЕТ МАСШТАБНУЮ ПОДГОТОВКУ ТЕХНИКИ К СЕЗОНУ-2026: СРОКИ, ОБЪЁМЫ, КОНТРОЛЬ
09:42 05.11.2025
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия издан отраслевой приказ, определяющий чёткий график и конкретные меры по подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам 2026 года.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, документ ставит задачи и временные рамки, прописывая ответственность на всех уровнях — от областных комитетов до ремонтных предприятий.
Уже до 5 декабря 2025 года во всех регионах завершится дефектовка парка — полная диагностика техники, по итогам которой будет сформирован заказ на запасные части для заводов и сервисных организаций. А уже до 15 декабря в ремонтные мастерские должны быть переданы сложные узлы и агрегаты, которые сложно восстановить на местах. Особое внимание также уделено логистике и материально-техническому обеспечению.
Сроки ремонтных работ привязаны к строгим дедлайнам 2026 года:
техника для весенних работ должна быть полностью готова к 1 марта;
для заготовки кормов — к 1 мая;
для уборки зерновых, зернобобовых и льна — к 1 июля.
Документ охватывает весь спектр агротехники: от тракторов и комбайнов до почвообрабатывающих комплексов, косилок, машин для внесения органических и минеральных удобрений, а также специализированной льноуборочной техники. Ремонт будет проводиться как в сельхозорганизациях, так и на предприятиях «БЕЛАГРОСЕРВИСА» и других ремонтных площадках.
Для оперативного контроля во всех областях создаются рабочие группы, которые будут еженедельно отслеживать ход подготовки и решать возникающие вопросы на уровне оперативных совещаний.
Минсельхозпрод закладывает основу для бесперебойного и технологичного проведения всех этапов аграрного сезона-2026 — от первых борозд на полях до завершения уборки. Каждый этап привязан к календарю, каждый день — на контроле.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2025
Курсы в банках
на 05.11.2025
Конвертация в банках
на 05.11.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте