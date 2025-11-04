ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУСЫ АКТИВНО ОСВАИВАЮТ НЕЙРОСЕТИ: МТС ПОДЕЛИЛСЯ ПЕРВОЙ СТАТИСТИКОЙ УМНОГО ПОМОЩНИКА POMOGAI


17:14 04.11.2025

Компания МТС подвела первые итоги работы умного помощника PomogAI.

Сервис уже набрал первую тысячу постоянных пользователей, которые активно применяют новый инструмент для работы, учебы и повседневных дел. Более 80% запросов — текстовые: белорусы все чаще доверяют нейросетям в решении интеллектуальных, аналитических и творческих задач.

Согласно обезличенной статистике, 55% пользователей PomogAI — женщины, средний возраст составляет 44 года. Почти 40% аудитории — жители Минска и Минской области. Также в топ-3 по популярности сервиса находятся Брестский и Гродненский регионы.

Пользователи активно используют нейросети как интеллектуального партнера: задают вопросы, уточняют, развивают диалог, получая результат за секунды. На долю текстовых запросов суммарно приходится 80% обращений в чатах или быстрых «плитках».

Также сервис продемонстрировал высокий интерес к визуальному контенту. С помощью PomogAI уже сгенерировано почти тысячу изображений.

Еще одна перспективная опция, которая только набирает популярность — обработка документов. PomogAI помогает структурировать информацию и готовить аналитику на основе имеющихся документов.

О сервисе:

Умный помощник PomogAI — новый сервис МТС, который объединяет последние версии популярных нейросетей и доступен на любом устройстве без дополнительных настроек. С его помощью можно быстро находить информацию, анализировать данные, переводить тексты, составлять документы, планировать тренировки, подбирать рецепты, а также генерировать изображения. PomogAI доступен всем абонентам МТС за 4 рубля в месяц.

Протестировать умный помощник в течение суток можно абсолютно бесплатно на сайте pomogai.mts.by
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2025
валюта курс
EUR 3.4218
USD 2.9749
RUB 3.6844
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9749 -0.0025
RUB 3.6844 +0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4330
USD 2.9610 2.9650
RUB 3.6580 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1595
EUR/RUB 93.6000 93.7000
USD/RUB 80.7000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте