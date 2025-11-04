На площадке Министерства экономики сегодня, 4 ноября 2024 года, состоялась встреча министра со студентами третьего курса частного учреждения образования «Колледж бизнеса и права», сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Мероприятие прошло в тёплой, неформальной атмосфере и вызвало живой интерес у участников. Юрий Чеботарь рассказал о ключевых направлениях деятельности Министерства, поделился личным опытом профессионального становления, а также ответил на вопросы будущих экономистов.

Для студентов это стало уникальной возможностью расширить свои знания, получить практические советы и задать интересующие их вопросы главе экономического ведомства. А для Министерства – ближе познакомиться с инициативной, стремящейся к самореализации молодёжью, кто в перспективе будет формировать экономику страны.