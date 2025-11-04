Александр Лукашенко 4 ноября встретился с послом Индии Ашоком Кумаром. Об этом сообщает пресс-служба Президента

«Вопрос сотрудничества Беларуси с Индией весьма актуальный сейчас и находится на особом контроле. Мы далеко не все реализовали и даже близко к тому не подошли, чтобы реализовать те возможности, которыми мы сегодня обладаем. Хоть мы и в два раза повысили наш товарооборот, достигнув полмиллиарда долларов, но в наших отношениях это почти ничто. И та планка, к которой мы стремимся, - $2-3 млрд товарооборота в год - это вполне реально и достижимо. Поэтому главный вопрос - это активизация нашего сотрудничества», - сказал Глава государства.

«Наш Министр иностранных дел доложит, какие в этом направлении нами принимаются меры. Но мы хотели бы, чтобы и индийская сторона к этому процессу активизации нашего торгового оборота подключилась основательно. Я знаю, что вы это сделать можете. У нас большой опыт накоплен, большая предыстория наших отношений еще с советских времен. Поэтому мы хотели бы с вами активизировать торгово-экономические отношения", - заявил Александр Лукашенко.

Что касается политических, дипломатических отношений, Глава государства констатировал, что они находятся на достаточно высоком уровне. Но торгово-экономические отношения могли бы дать этому серьезное ускорение и толчок, уверен он.

«Были бы рады приветствовать в Беларуси премьер-министра Моди. Мы всегда готовы его принимать, ждем его в Беларуси. Так же, как и весь белорусский народ. Я уверен, что белорусы хотели бы увидеть здесь Премьер-министра, очень опытного, грамотного и очень влиятельного человека», - заявил Президент.

Александр Лукашенко также отметил, что у него лично сложились очень добрые и теплые отношения с Нарендрой Моди. "Мы постоянно с ним общаемся на международных площадках, как это было в последнее время в Китае на заседаниях ШОС", - сказал Президент.

"Словом, господин посол, есть много чего интересного, отталкиваясь от чего мы можем активизировать наше торгово-экономическое сотрудничество. А экономика является базой для наращивания по другим направлениям нашего взаимодействия", - резюмировал белорусский лидер.