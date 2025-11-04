|О компании
|04.11.2025
|
Экономика РБ
СОВМИН УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСПРОГРАММ НА 2026-2030 ГОДЫ
14:18 04.11.2025
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2025 г. № 602 утвержден перечень государственных программ на 2026–2030 годы.
Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень включено 28 госпрограмм социально-экономической направленности, нацеленных, в частности, на:
развитие человеческого потенциала («Развитие демографического потенциала», «Здоровье нации», «Физическая культура и спорт», «Общество равных возможностей», «Беларусь интеллектуальная», «Сбалансированный рынок труда»);
разработку новых стандартов качества жизни («Дороги Беларуси», «Транспорт Беларуси», «Строительство жилья», «Комфортное жилье и благоприятная среда»);
развитие сферы услуг («Туризм», «Культурное пространство»);
развитие цифровизации («Цифровая Беларусь» – подпрограммы «Экономика данных», «Цифровое государство», «Цифровой суверенитет»);
технологическую самодостаточность (Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь, «Наука для экономики и общества», «Устойчивая энергетика и энергоэффективность»);
развитие уникальности каждого региона («АПК будущего», «Устойчивое предпринимательство»);
улучшение экологии и рационального природопользования («Экология», «Недра»);
совершенствование сферы национальной безопасности («Инфраструктура безопасности населения», «Пограничная безопасность», «Обеспечение правопорядка», «Обустройство военных городков» и др.).
Реализацию госпрограмм будут осуществлять ответственные исполнители – республиканские органы государственного управления.
|
|
