|04.11.2025
Экономика РБ
ШКОЛА НА 1,02 ТЫС. УЧАЩИХСЯ СТРОИТСЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ГОРОДА-СПУТНИКА СМОЛЕВИЧИ
13:40 04.11.2025
Школа на 1020 учащихся с оригинальным фасадом по мотивам работ Казимира Малевича строится на северо-западе города-спутника Смолевичи. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
До холодов строители треста № 4 (генподрядчик – филиал СУ-13) закрыли контур и почти завершили фасад. Что получилось, можно оценить и сравнить с задумкой архитекторов: выглядит точь-в-точь и даже лучше.
Рядом со школой большой спортивный комплекс. Работы не завершены, но уже понятно по разметке, где будут площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, беговые дорожки. Вымощены плиткой пешеходные связи, уложены специальные покрытия для занятий спортом. Очень симпатично смотрится плитка с внутренним газоном – этакий баланс эстетики и экологии.
Внутри здания забот у строителей еще много. Но должны все успеть. Школа вводится в 2026-м.
