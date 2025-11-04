ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Экономика РБ


ШКОЛА НА 1,02 ТЫС. УЧАЩИХСЯ СТРОИТСЯ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ГОРОДА-СПУТНИКА СМОЛЕВИЧИ


13:40 04.11.2025

Школа на 1020 учащихся с оригинальным фасадом по мотивам работ Казимира Малевича строится на северо-западе города-спутника Смолевичи. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

До холодов строители треста № 4 (генподрядчик – филиал СУ-13) закрыли контур и почти завершили фасад. Что получилось, можно оценить и сравнить с задумкой архитекторов: выглядит точь-в-точь и даже лучше.

Рядом со школой большой спортивный комплекс. Работы не завершены, но уже понятно по разметке, где будут площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, беговые дорожки. Вымощены плиткой пешеходные связи, уложены специальные покрытия для занятий спортом. Очень симпатично смотрится плитка с внутренним газоном – этакий баланс эстетики и экологии.

Внутри здания забот у строителей еще много. Но должны все успеть. Школа вводится в 2026-м.
