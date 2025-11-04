ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 8,9%


13:30 04.11.2025

Страховые организации республики за январь-сентябрь 2025 года собрали 2 100,47 млн. рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь-сентябрь 2025 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,9%.

По добровольным видам страхования (включая вмененное страхование) за январь-сентябрь 2025 года страховые взносы составили 1 401,92 млн. рублей, что на 99,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-сентябрь 2025 года – 698,55 млн. рублей, что на 71,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Удельный вес добровольных видов страхования (включая вмененное страхование) в общей сумме страховых взносов составляет 66,7% (за январь-сентябрь 2024 года – 67,5%).

За январь-сентябрь 2025 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 203,1 млн. рублей, что на 135,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-сентябрь 2025 года составил 57,3% (за январь-сентябрь 2024 года – 55,3%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2025
валюта курс
EUR 3.4288
USD 2.9774
RUB 3.6817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9749 -0.0025
RUB 3.6844 +0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4330
USD 2.9610 2.9650
RUB 3.6580 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1595
EUR/RUB 93.6000 93.7000
USD/RUB 80.7000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте