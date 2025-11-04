|О компании
|04.11.2025
|
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 8,9%
13:30 04.11.2025
Страховые организации республики за январь-сентябрь 2025 года собрали 2 100,47 млн. рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь-сентябрь 2025 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,9%.
По добровольным видам страхования (включая вмененное страхование) за январь-сентябрь 2025 года страховые взносы составили 1 401,92 млн. рублей, что на 99,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-сентябрь 2025 года – 698,55 млн. рублей, что на 71,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.
Удельный вес добровольных видов страхования (включая вмененное страхование) в общей сумме страховых взносов составляет 66,7% (за январь-сентябрь 2024 года – 67,5%).
За январь-сентябрь 2025 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 203,1 млн. рублей, что на 135,7 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-сентябрь 2025 года составил 57,3% (за январь-сентябрь 2024 года – 55,3%).
|
|
