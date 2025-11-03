|О компании
|04.11.2025
|
|
Экономика РБ
УДФР ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ УПРАВЛЯЮЩИМ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ
13:20 04.11.2025
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области выявлены факты коррупции управляющим в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) государственного строительного предприятия региона. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.
При проведении ликвидации данного предприятия он неоднократно получал взятки от представителей частных фирм за благоприятное решение вопросов.
В частности, управляющий получил от заместителя директора коммерческой структуры в качестве взятки 9 тыс. рублей за определение этой фирмы победителем на аукционах при продаже по заниженной стоимости объектов недвижимости ликвидируемого госпредприятия.
Кроме того, в 2024-2025 годах он получил от представителей двух коммерческих фирм 2,7 тыс. рублей и 3 тыс. долларов США. Деньги передавались за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на проведение оценки стоимости недвижимого имущества ликвидируемого предприятия и переносе срока оплаты за приобретенное капитальное строение.
В отношении должностного лица возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Подозреваемый заключен под стражу. Проводится предварительное расследование.
|
|
