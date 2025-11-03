ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


УДФР ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ УПРАВЛЯЮЩИМ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ


13:20 04.11.2025

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области выявлены факты коррупции управляющим в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) государственного строительного предприятия региона. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

При проведении ликвидации данного предприятия он неоднократно получал взятки от представителей частных фирм за благоприятное решение вопросов.

В частности, управляющий получил от заместителя директора коммерческой структуры в качестве взятки 9 тыс. рублей за определение этой фирмы победителем на аукционах при продаже по заниженной стоимости объектов недвижимости ликвидируемого госпредприятия.

Кроме того, в 2024-2025 годах он получил от представителей двух коммерческих фирм 2,7 тыс. рублей и 3 тыс. долларов США. Деньги передавались за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на проведение оценки стоимости недвижимого имущества ликвидируемого предприятия и переносе срока оплаты за приобретенное капитальное строение.

В отношении должностного лица возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Подозреваемый заключен под стражу. Проводится предварительное расследование.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2025
валюта курс
EUR 3.4288
USD 2.9774
RUB 3.6817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9774 -0.0007
RUB 3.6817 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4330
USD 2.9610 2.9650
RUB 3.6580 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1595
EUR/RUB 93.6000 93.7000
USD/RUB 80.7000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте