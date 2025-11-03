Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области выявлены факты коррупции управляющим в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) государственного строительного предприятия региона. Об этом сообщает Telegram-канал Комитета госконтроля.

При проведении ликвидации данного предприятия он неоднократно получал взятки от представителей частных фирм за благоприятное решение вопросов.

В частности, управляющий получил от заместителя директора коммерческой структуры в качестве взятки 9 тыс. рублей за определение этой фирмы победителем на аукционах при продаже по заниженной стоимости объектов недвижимости ликвидируемого госпредприятия.

Кроме того, в 2024-2025 годах он получил от представителей двух коммерческих фирм 2,7 тыс. рублей и 3 тыс. долларов США. Деньги передавались за благоприятное решение вопросов о заключении договоров на проведение оценки стоимости недвижимого имущества ликвидируемого предприятия и переносе срока оплаты за приобретенное капитальное строение.

В отношении должностного лица возбуждены уголовные дела по ч. 1 и 2 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Подозреваемый заключен под стражу. Проводится предварительное расследование.