|04.11.2025
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 7 НОЯБРЯ ВЫДАДУТ ЗАРАНЕЕ
12:59 04.11.2025
В Беларуси пенсии и пособия за 7 ноября выдадут заранее. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Досрочная выплата пенсий и пособий за 7 ноября будет производиться в объектах почтовой связи:
Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, а также в г. Минске – с 5 ноября;
Гомельской области – 6 ноября.
