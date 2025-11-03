ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 7 НОЯБРЯ ВЫДАДУТ ЗАРАНЕЕ


12:59 04.11.2025

В Беларуси пенсии и пособия за 7 ноября выдадут заранее. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Досрочная выплата пенсий и пособий за 7 ноября будет производиться в объектах почтовой связи:

Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, а также в г. Минске – с 5 ноября;

Гомельской области – 6 ноября.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2025
валюта курс
EUR 3.4288
USD 2.9774
RUB 3.6817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9774 -0.0007
RUB 3.6817 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4330
USD 2.9610 2.9650
RUB 3.6580 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1595
EUR/RUB 93.6000 93.7000
USD/RUB 80.7000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте