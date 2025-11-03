В Беларуси пенсии и пособия за 7 ноября выдадут заранее. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Досрочная выплата пенсий и пособий за 7 ноября будет производиться в объектах почтовой связи:

Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, а также в г. Минске – с 5 ноября;

Гомельской области – 6 ноября.