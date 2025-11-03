Церемония ввода в эксплуатацию трех новых карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513D грузоподъемностью 130 тонн прошла на угольном разрезе «Павловский №2» (Россия) компании «Приморскуголь». Об это сообщает пресс-служба БЕЛАЗа.

Как отметила министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш, благодаря новым БЕЛАЗам, пополнившим горнотранспортный парк угледобывающего предприятия, больше топлива поступит для Приморской ГРЭС – одного из самых масштабных энергетических объектов не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке России.

Торжественные наряды на первые рабочие рейсы по перевозке угля на новых БЕЛАЗах получили бригадиры самых опытных водительских экипажей разреза.

Генеральный директор ООО «Приморскуголь» Андрей Костарев подчеркнул, что это не только инвестиции в развитие предприятие и новые рабочие места, но и свет, и тепло в домах приморцев.

«Карьерные самосвалы модели БЕЛАЗ-7513D – самые востребованные самосвалы нашего бренда прямо сейчас. Сочетание инноваций, передовых инженерных решений и проверенных временем узлов и систем делает эти машины надежными, эффективными и безопасными. Пополнение парка техники БЕЛАЗ позволят приморской компании увеличить добычу бурого угля», - отметили в пресс-службе предприятия.

Символично, что впервые в истории угледобычи Приморья белорусским карьерным самосвалам присвоены имена шахтеров-передовиков. На технологические дороги Павловского буроугольного месторождения отправились БЕЛАЗы «Валерий Вокин», «Юрий Петухов» и «Николай Фролов», названные в честь прославленных горняков, внесших большой вклад в развитие Приморской угольной промышленности.