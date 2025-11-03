ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ТРИ НОВЫХ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛА БЕЛАЗ-7513D ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ


11:42 04.11.2025

Церемония ввода в эксплуатацию трех новых карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513D грузоподъемностью 130 тонн прошла на угольном разрезе «Павловский №2» (Россия) компании «Приморскуголь». Об это сообщает пресс-служба БЕЛАЗа.

Как отметила министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш, благодаря новым БЕЛАЗам, пополнившим горнотранспортный парк угледобывающего предприятия, больше топлива поступит для Приморской ГРЭС – одного из самых масштабных энергетических объектов не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке России.

Торжественные наряды на первые рабочие рейсы по перевозке угля на новых БЕЛАЗах получили бригадиры самых опытных водительских экипажей разреза.

Генеральный директор ООО «Приморскуголь» Андрей Костарев подчеркнул, что это не только инвестиции в развитие предприятие и новые рабочие места, но и свет, и тепло в домах приморцев.

«Карьерные самосвалы модели БЕЛАЗ-7513D – самые востребованные самосвалы нашего бренда прямо сейчас. Сочетание инноваций, передовых инженерных решений и проверенных временем узлов и систем делает эти машины надежными, эффективными и безопасными. Пополнение парка техники БЕЛАЗ позволят приморской компании увеличить добычу бурого угля», - отметили в пресс-службе предприятия.

Символично, что впервые в истории угледобычи Приморья белорусским карьерным самосвалам присвоены имена шахтеров-передовиков. На технологические дороги Павловского буроугольного месторождения отправились БЕЛАЗы «Валерий Вокин», «Юрий Петухов» и «Николай Фролов», названные в честь прославленных горняков, внесших большой вклад в развитие Приморской угольной промышленности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2025
валюта курс
EUR 3.4288
USD 2.9774
RUB 3.6817
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9774 -0.0007
RUB 3.6817 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4300 3.4400
USD 2.9650 2.9700
RUB 3.6550 3.6650
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1600
EUR/RUB 93.8000 94.0000
USD/RUB 80.8000 81.3140
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте